Tesla uvodi nove igre u svoje aute: 'Igraj dok si parkiran!'

Tesla već godinama nudi integrirane igre poput Cupheada i Sonic the Hedgehoga, a sada priprema novi val gaming sadržaja.

Elon Musk najavio je da će vlasnici Modela S i Modela X uskoro moći pokretati i veće naslove zahvaljujući snažnijem infotainment sustavu. Riječ je o igrama koje grafički pariraju konzolama prošle generacije, a kontroleri će se moći spajati preko Bluetootha. Mogućnost igranja bit će dostupna samo dok je automobil parkiran, dok će za suvozače u budućnosti postojati „arcade mode“ tijekom vožnje.

Na društvenim mrežama reakcije su podijeljene. Dio korisnika oduševljen je idejom da automobil postaje multimedijski centar. Drugi pak smatraju da je riječ o nepotrebnom dodatku i pitaju se hoće li to utjecati na sigurnost. Elon Musk tvrdi da su sigurnosni protokoli postavljeni i da igranje za volanom nije moguće.

Ipak, najava je izazvala veliku pozornost jer gaming industrija i autoindustrija rijetko prelaze granice na ovakav način. Ako se obećanja ispune, Tesla bi mogla postati prva marka koja vožnju i gaming doživljava kao dio istog iskustva.