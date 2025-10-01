Obavijesti

Tesla uvodi nove igre u svoje aute: 'Igraj dok si parkiran!'

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Elon Musk potvrdio je da Teslini modeli dobivaju još gaming sadržaja, a vlasnici auta uskoro će moći igrati popularne naslove na velikim ekranima svojih vozila

Tesla već godinama nudi integrirane igre poput Cupheada i Sonic the Hedgehoga, a sada priprema novi val gaming sadržaja.
Elon Musk najavio je da će vlasnici Modela S i Modela X uskoro moći pokretati i veće naslove zahvaljujući snažnijem infotainment sustavu. Riječ je o igrama koje grafički pariraju konzolama prošle generacije, a kontroleri će se moći spajati preko Bluetootha. Mogućnost igranja bit će dostupna samo dok je automobil parkiran, dok će za suvozače u budućnosti postojati „arcade mode“ tijekom vožnje.

Na društvenim mrežama reakcije su podijeljene. Dio korisnika oduševljen je idejom da automobil postaje multimedijski centar. Drugi pak smatraju da je riječ o nepotrebnom dodatku i pitaju se hoće li to utjecati na sigurnost. Elon Musk tvrdi da su sigurnosni protokoli postavljeni i da igranje za volanom nije moguće.

Ipak, najava je izazvala veliku pozornost jer gaming industrija i autoindustrija rijetko prelaze granice na ovakav način. Ako se obećanja ispune, Tesla bi mogla postati prva marka koja vožnju i gaming doživljava kao dio istog iskustva.

