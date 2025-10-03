Obavijesti

Tko je Dan Houser? Suosnivač i scenarist Rockstara neće raditi na novom nastavku GTA

Dan Houser je jedan opd ključnih ljudi koji stoje iza Grand Theft Auto i Red Dead Redemption franšiza, ali je napustio Rockstar te neće sudjelovati na GTA 6. Na recentnom LA Comic Conu je pričao o planovima za budućnost te se prvi put oglasio oko novog GTA 6.

Dan Houser je britanski scenarist i producent, suosnivač Rockstar Gamesa i jedan od glavnih autora tona i humora serijala Grand Theft Auto. Zajedno s bratom Samom podigao je studio od kasnih devedesetih do statusa najprepoznatljivije gaming kuće, a potpisuje i ključne uloge na Red Dead Redemptionu, Max Payne 3 i Bullyju. Njegov rukopis prepoznaje se po satiri na račun pop-kulture, brzim dijalozima i “filmskom” pristupu misijama.

Iz Rockstara je otišao 2020. nakon duže pauze, bez javno navedenih detaljnih razloga, što je označilo kraj jedne ere za studio. Nakon odlaska osnovao je vlastitu tvrtku Absurd Ventures, orijentiranu na stvaranje novih originalnih svjetova kroz više formata (igre, serije, stripovi). Iako je kreativno vezan uz GTA kao serijal, njegov formalni angažman sa studijem prestao je odlaskom. Na Comic Conu je u razgovoru s IGN-ovim novinarom jasno dao do znanja da na GTA 6 nije radio (“svijetu je vjerojatno dosta GTA-a od mene”) i da vjeruje kako će igra uspjeti bez njegova potpisa.

Zbog svega navedenog, Dan Houser ne radi na GTA 6: razvoj novog nastavka vodi trenutni Rockstar tim, a očekivanja su da će zadržati prepoznatljivu satiru i “open-world” spektakl, ali bez njegova izravnog autorskog potpisa. Houserov utjecaj ostaje u temeljima serijala, no sada gradi zasebne projekte pod vlastitom etiketom — što za industriju znači još jedan potencijalno veliki izvor novih svjetova, odvojen od Grand Theft Auta.

