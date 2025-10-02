Obavijesti

Životinje u GTA 6: od aligatora do flaminga - kopira li Rockstar svoj prijašnji megahit?

U trailerima za GTA 6 već vidimo bogat “divlji” svijet — aligatore, delfine, morske kornjače, jelene, pelikane i flaminge — pa se sve češće postavlja pitanje: hoće li Rockstar iskoristiti RDR2 iskustvo i uvesti smislen lov i ekosustav u Vice City i Leonidu?

Rockstar je u prvim trailerima za GTA 6 prikazao raznoliku faunu: od močvarnih aligatora do velikih jata ptica i morskog života uz obalu. Analize popisa “viđenih” vrsta spominju i dupine, morske kornjače, morske pse, jelene, pelikane, čaplje i, naravno, flaminge. Takav raspon životinja sugerira da će priroda igrati veću ulogu nego u GTA 5, pogotovo u regijama poput Grassriversa i uz obalu Leonide.

U posljednjem mega-projektu Rockstara - Red Dead Redemptionu 2, lov je bio ključni sustav: pratili smo tragove, birali pripadajuće oružje i skupljali savršene (3-star) kože za izradu opreme. Zbog toga dio zajednice očekuje neku verziju sličnog loopa i u GTA 6, makar u lakšoj, “urbano-obalnoj” varijanti. Mediji su već primijetili da Rockstar prenosi pojedine ideje iz RDR2 u GTA 6, premda lov još nije potvrđen. Ako dobijemo i osnovni sustav tragova ili trofeja, faunu bi se moglo koristiti za crafting, izazove ili legalne/ilegalne biznise uz more i močvare. I bez lova, bogatiji ekosustav može utjecati na misije i potjere: aligatori i gusto raslinje u močvarama ili jata ptica koja otkrivaju naš položaj. Vjerojatno ćemo vidjeti i gradske “susjede” poput pasa i rakuna, što otvara prostor za sitne interakcije i random događaje.

RDR2 je pokazao koliko životinje mogu “oživjeti” svijet — GTA 6 bi to mogao preseliti u suvremeni, satirični kontekst Floride.
Za konačne odgovore čekamo nove službene materijale, ali već sada je jasno da je fauna jedan od prepoznatljivih aduta ovog Vice City povratka.

