ChatGPT postaje vaš osobni bankar: OpenAI kupio i ugasio popularni financijski startup

Tvrtka OpenAI, najpoznatija po svom alatu ChatGPT, preuzela je startup za osobne financije Hiro Finance. Osnivač Hira, Ethan Bloch, potvrdio je vijest, a iz OpenAI-ja su je potvrdili za TechCrunch. S obzirom na to da cijeli tim Hira prelazi u OpenAI, a sama usluga se gasi, riječ je o takozvanoj akviziciji talenata.

Prema Blochovoj objavi, on i svi zaposlenici Hira pridružuju se OpenAI-ju. Nije specificirao o kojem se broju ljudi radi, no LinkedIn navodi oko deset zaposlenika povezanih s tvrtkom. Kao dio procesa, Hiro je odmah prestao primati nove korisnike.

Kompanija je najavila da će u potpunosti ugasiti svoje operacije 20. travnja, dok će svi podaci s njihovih servera biti obrisani 13. svibnja. Financijski uvjeti akvizicije nisu objavljeni, kao ni iznos investicija koje je Hiro prikupio tijekom svog postojanja. Startup su podržale vodeće VC tvrtke poput Ribbita, General Catalysta i Restivea.

Serijski poduzetnik s impresivnim uspjesima

Ova akvizicija ističe se i zbog njenog osnivača. Ethan Bloch je prethodno osnovao neobanku Digit, aplikaciju koja je korisnicima pomagala u automatskoj štednji. Digit je 2021. godine prodan tvrtki Oportun za, kako se navodi, više od 200 milijuna dolara.

Zanimljivo je da je Hiro bio petnaesti projekt koji je Bloch pokrenuo, a s poduzetništvom je krenuo kao trinaestogodišnjak. Prvih trinaest projekata je, kako je sam rekao, propalo. Svoj četrnaesti projekt, Flowtown, alat za društvene mreže, prodao je za 4,5 milijuna dolara.

Hiro, osnovan 2023. godine, nudio je korisnicima financijsko planiranje pomoću umjetne inteligencije. Korisnici bi unosili svoje financijske podatke poput plaće, dugova i mjesečnih troškova, a aplikacija bi modelirala različite scenarije kako bi im pomogla u donošenju odluka. Bloch je istaknuo da je Hiro bio posebno treniran za precizne financijske izračune.

Ovo nije prva financijska aplikacija koju je OpenAI kupio, što pokazuje jasan interes za jačanje svojih kapaciteta u tom sektoru. S obzirom na to da OpenAI već promovira ChatGPT kao koristan alat za poslovne financijske timove, integracija stručnjaka iz Hira logičan je korak. Stručnjaci vide ovaj potez kao pripremu za transformaciju ChatGPT-ja u osobnog financijskog savjetnika koji bi mogao analizirati potrošnju i nuditi personalizirane savjete. Takve ambicije podupire i golema financijska snaga OpenAI-ja, čija je vrijednost nakon posljednje runde financiranja procijenjena na 852 milijarde dolara.