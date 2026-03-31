Obavijesti

Tech

Komentari 0
PRVI ZNAKOVI PUCANJA MJEHURA

Je li prošli tjedan bio početak kraja ere umjetne inteligencije?

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dado Ruvic

AI svijet u previranju! OpenAI šokirao gašenjem projekata Sora i ChatGPT Adult Mode, dok Wikipedia zabranjuje AI pisanje članaka. Poslovni potresi i borba za opstanak u tijeku...

Admiral

Čini se da je era nekontrolirane ekspanzije i eksperimentiranja u svijetu umjetne inteligencije došla do svoje prijelomne točke. Protekli tjedan donio je niz dramatičnih odluka ključnih igrača koje signaliziraju zaokret prema strožoj regulaciji, fokusu na profitabilnost i povlačenju iz kontroverznih projekata. Od OpenAI-ja, koji gasi svoje razvikane alate, do Wikipedije koja postavlja bedem protiv AI sadržaja, industrija se suočava s otrežnjenjem. Iako je, dakako, tržište i dalje posve fokusirano na AI i sve vezano uz njega, ove događaje ćemo možda za koju godinu vraćajući se unatrag gledati kao prve znakove pucanja tog mjehura i prve znakove slabosti AI fokusirane ekonomije.

OpenAI povlači ručnu: Gase se Sora i "erotski" ChatGPT

Neka vrsta pionira u industriji, tvrtka OpenAI, iznenadila je javnost gašenjem čak dva velika projekta. Prvo je objavljen prekid rada platforme Sora, alata za generiranje videa koji je pri lansiranju izazvao divljenje, ali i strah zbog svoje moći. Kao službeni razlog navedeno je preusmjeravanje goleme računalne snage, ključnog resursa u AI svijetu, na razvoj temeljnih proizvoda poput naprednog modela GPT-5 i rješenja za poslovne korisnike.

Počinju li se nazirati prvi znakovi pucanja AI mjehura?
Rat Hollywooda i AI preselio na odjavne špice filmova i serija

Samo dan kasnije, tvrtka je potvrdila da "na neodređeno vrijeme" odustaje od uvođenja takozvanog "adult modea" za ChatGPT. Projekt, koji je trebao omogućiti erotske razgovore za punoljetne korisnike, od početka je bio pod lupom javnosti i internih savjetnika. Zabrinutost je rasla zbog nemogućnosti da se maloljetnicima pouzdano zapriječi pristup, ali i zbog tehničkih prepreka. Naime, inženjeri su se borili s modelima koji su, jednom trenirani za eksplicitan sadržaj, lako "proklizavali" u generiranje ilegalnog materijala. Uz sve to, tvrtka se već suočava s tužbama zbog navodnog negativnog utjecaja na mentalno zdravlje mladih korisnika, pa su i investitori procijenili da je reputacijski rizik daleko veći od potencijalne zarade.

Ovi potezi dio su nove strategije koju je nametnuo CEO Sam Altman, a koja nalaže napuštanje "sporednih misija" i potpuni fokus na borbu s konkurentima poput Googlea i Anthropica, koji sve više osvajaju tržište.

Poslovni potresi i propali poslovi

Odluke OpenAI-ja odmah su izazvale i financijske posljedice. Najveći udarac bio je prekid partnerstva s Disneyjem, teškog čak milijardu dolara. Disney je planirao iskoristiti Soru kako bi korisnicima omogućio stvaranje sadržaja s više od 200 licenciranih likova iz franšiza Marvel, Pixar i Star Wars. Nakon što je OpenAI objavio da napušta tržište generiranja videa za široku potrošnju, Disney je povukao investiciju i najavio potragu za novim AI partnerima.

Treniramo li svi skupa Googleov AI besplatno već 15 godina, a da toga nismo ni bili svjesni?

Analitičari ove rezove vide kao nužno "čišćenje" i discipliniranje tvrtke uoči mogućeg izlaska na burzu. OpenAI troši goleme svote novca, s projekcijama ulaganja u infrastrukturu od 600 milijardi dolara do 2030. godine, dok je profitabilnost i dalje upitna. U takvom okruženju, rizični i skupi eksperimenti postali su luksuz. Tvrtka se okreće onome što donosi prihod: pretplatama i uslugama za poslovne klijente, gdje se vodi žestoka bitka za svakog korisnika.

Wikipedia kao bedem protiv "halucinacija"

Dok se OpenAI bori s vlastitim kontroverzama i poslovnim modelom, s druge strane stiže jasan znak otpora prema nekritičkoj primjeni umjetne inteligencije. Urednici engleske verzije Wikipedije nadmoćno su izglasali zabranu korištenja velikih jezičnih modela (LLM) poput ChatGPT-ja za pisanje ili prepravljanje članaka.

Veliki trošak i kontroverze: OpenAI odlučio je ugasiti Soru, aplikaciju za kreiranje AI videa

Odluka je donesena zbog temeljnog problema AI modela - sklonosti "haluciniranju", odnosno izmišljanju činjenica i lažnih izvora, što je u izravnoj suprotnosti s načelima provjerljivosti i neutralnosti na kojima počiva cijela enciklopedija. U eri kada chatbotovi preuzimaju ulogu primarnog izvora informacija, Wikipedia se ovim potezom želi pozicionirati kao utočište pouzdanih, ljudski provjerenih podataka. Ipak, zabrana nije apsolutna; korištenje AI alata i dalje je dopušteno za prijevode i manje lektorske ispravke, ali isključivo uz obaveznu ljudsku kontrolu. 

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
