VIDEO Majke mi, imam čip: Kinezi morali rezati robota da dokažu da nije pravi čovjek!

XPeng je 5. studenoga predstavio humanoidnog robota IRON s vrlo glatkim hodom i gestama koje izgledaju kao da ih izvodi čovjek. Nakon lavine komentara da je “sigurno kostim”, tim je pred publikom razrezao stražnji dio kućišta i pokazao unutrašnjost - zglobove, “kralježnicu” i upravljačku elektroniku - kako bi dokazao da nije riječ o čovjeku u odijelu. Snimke s događaja i rezanja robota brzo su obišle mreže.

Pogledajte viralni video najuvjerljivijeg robota do sada:

IRON po XPengu ima mnogo pokretnih zglobova (uključujući detaljne prste) i radi na snažnoj AI platformi koja obrađuje sliku i pretvara je u pokret u realnom vremenu. Live Science navodi i snagu na razini više AI čipova (tisuće bilijuna operacija u sekundi), što objašnjava koliko su pokreti glatki i koordinirani. Plan je da se robot koristi u trgovinama i uredima već od 2026. godine.

Zašto je nastala fama?

Nakon predstavljanja, mreže su se punile komentarima i sumnjama da je to samo “čovjek u kostimu”, što sugerira koliko je robot izgledao prirodno, pa su nastali i kompilacijski videi koji uspoređuju korak i pokrete. XPengovi klipovi s rezanja kućišta i “otkrivanja” endoskeleta bili su odgovor na taj skepticizam i dodatno su pogurali viralnost priče.

Humanoidi su ove godine veliki hit - od XPenga do Unitreea i Boston Dynamicsa - i sve češće izazivaju onaj “jezoviti” dojam jer izgled i pokret ulaze u zonu vrlo sličnu ljudskoj. No iza ovog konkretnog showa stoji praktičan cilj: dovesti robote u stvarne poslove, uz sigurnije baterije i dizajn koji može raditi među ljudima. XPeng ovim nastupom jasno poručuje da želi dio tog budućeg tržišta.