Za klasu bolji: Huaweijev sat je moćniji i ljepši, a može još učiti

Puno toga gradimo na prvom dojmu, a Huawei je odlučio da već ovdje njihov novi Watch GT2 pametni sat mora zabljesnuti i privući potencijalnog korisnika. I dok je prethodnik bio solidno napravljen sat, ovaj izgleda za klasu bolje i ima eleganciju ručnih satova zbog čega ga nemate želju skidati s ruke. A nudi i podršku za pozive, novu manju verziju i impresivan rad baterije.

Obrub oko ekrana novog sata sada je lagano nakošen, a zakrivljeno 3D staklo se proteže preko obruba i ekrana i tvori elegantnu cjelinu. U konačnici izgleda puno dorađenije nego kod prethodnika. Iako se radi o staklu koje prekriva ekran, sat sam nosio nekoliko tjedana i nisam vidio niti jednu ogrebotinu iako je bilo slučajnih udaraca u razne površine. Velika razlika u odnosu na lanjski model je i ta što ga sada nude u verzijama od 42 i 46 mm, a ja sam tijekom testa nosio relativno moćniji veći model. Odličan potez Huaweija je što uz ‘klasičnu’ verziju sa kožnim remenom nude i dodatni crni silikonski. Sat se inače nudi i u sportskoj varijanti s crnim kućištem.

Pametni satovi daleko su napredovali u proteklih par godina, ali česta zamjerka bila im je glomaznost i težina. Huaweijev je sa 10,7 mm debljine i masom od 41 g (bez remena) među najudobnijima koje sam koristio i nemate osjećaj tereta nakon što vam je cijeli dan na ruci, otprilike baš kakav sat treba biti.

Najvažnija stvar kod sata njegovo je lice i informacije koje vam prikazuje, a Huawei u većoj varijanti ima AMOLED ekran od 1,39 inča s rezolucijom od 454x454 piksela. AMOLED ekran znači i bogate boje i odličan prikaz u praktično svim uvjetima. Što se samih varijanti sata tiče, lista različitih prikaza je duga i lako ćete naći onu koja vam nudi podatke koje trebate.

Samo korištenje sata i softver ne razlikuje se puno od prošlogodišnje varijante i to je ono u čemu Huaweijev sat kaska za rivalima iz Samsunga ili Applea koji nude brdo aplikacija koje možete instalirati na telefon. Međutim, to nužno i nije loša stvar.

Nakon što ste uparili telefon kroz Huawei Health (Zdravlje) aplikaciju, ona će vam biti središnje mjesto u kojem ćete moći analizirati sve vježbe i podatke koje je sat o vama prikupio, poput pulsa, načina spavanja ili rute kojom ste vozili bicikl. Gornja tipka aktivira sat ili pokreće izbornik koji vas vodi do niza aplikacija koje se nalaze u satu, poput vježbi, mjerača pulsa, izbornika glazbe, popisa poziva… Donja tipka postavljena je tako da vas vodi u vježbe. Jedna od glavnih zadaća sata je da vam prikazuje notifikacije kad ne želite (ili ne možete vaditi telefon) i Watch GT2 to radi solidno. Naime, prikazat će vam push obavijesti ili poruke, što znači da ćete biti u toku s informacijama, ali je problem što sa tim notifikacijama ne možete ništa napraviti.

No ono što je novo na ‘dvojci’ su pozivi i glazba. Odnosno sat možete koristiti kako bi primili poziv jer ima ugrađen mikrofon i zvučnik i u praksi se to pokazalo iznimno korisnom opcijom, osobito tijekom vožnje. Sam zvučnik je dovoljno glasan i kvaliteta zvuka je prilično zadovoljavajuća s obzirom da izlazi iz sata. Uz to, u sat možete spremiti i glazbu koju možete slušati na slušalicama dok vježbate, odnosno možete ga koristiti i da upravljate glazbom koju ste pustili na telefonu. GPS podrška u satu i glazba u satu znače i da možete mobitel ostaviti doma, ako ne želite da vas ometaju pozivi.

Sportaši bi trebali biti sretniji jer sat sada mjeri i razinu stresa, a tu je i barometar te cijeli niz novih sportova (ukupno 16) koje može mjeriti. Naravno, kao i prošla inačica, sat je vodootporan do 5 bara, što znači da možete bez straha zaplivati ili ga koristiti i na pljusku.

Sve u svemu, sučelje i kretanje kroz izbornike na novom modelu djeluju puno brže. Ono čemu se možemo nadati je da će sljedeća godina donijeti Harmony OS na satove i s time i puno više softverskih funkcionalnosti. Naime, kad su predstavljali Harmony OS, iz Huaweija su istaknuli kako će Harmony biti kompatibilan i sa ranijim uređajima, što bi teoretski moglo značiti softverski skok i za aktualni model.

Iako su mu dodali niz funkcionalnosti, GT2 je zadržao impresivan radni vijek s jednim punjenjem baterije. Huawei kaže da to može biti dva tjedna, no naravno to će ovisiti o količini vaših aktivnosti i funkcionalnostima koje imate uključene. Tako će stalno mjerenje pulsa srezati koji dan, a ako uključite stalni prikaz sata (Always-On) u postavkama to može i prepoloviti tih dva tjedna. No to je i dalje impresivno, a ja sam tijekom korištenja sat punio svakih sedam do 10 dana. Ono što bi ovaj sat diglo za stepenicu bila bi podrška za bežično punjenje, pa da Huaweijevo reverzibilno punjenje drugih gadgeta dobije dodatni smisao.

Inače, Huawei je u novi sat ugradio posebni procesor za nosive gadgete - Kirin A1, koji se nalazi i u njihovim slušalicama FreeBuds 3, a sve to pogoni 32 MB radne memorije. Upravo bi taj Kirin trebao biti zaslužan za optimizaciju uređaja, a Huawei je već pustio nekoliko softverskih nadogradnji koje su popravile i optimizirale neke nedostatke u mjerenju i praćenju aktivnosti. Sat je na našem tržištu dostupan po cijeni od 1999 kuna.