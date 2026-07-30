Obavijesti

Tech

Komentari 0
ŽESTOKA UTRKA

Zeleno svjetlo za Zoox robotaksi u SAD-u: Razvili posebno vozilo, moći će sada naplaćivati vožnje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zeleno svjetlo za Zoox robotaksi u SAD-u: Razvili posebno vozilo, moći će sada naplaćivati vožnje
Foto: Joel Angel Juarez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Za razliku od većine konkurenata koji prilagođavaju postojeće automobile, Zoox je razvio vozilo posebno dizajnirano za autonomnu vožnju, bez upravljača i papučica, s dva reda sjedala okrenutih jedno prema drugome.

Admiral

Amazonova tvrtka Zoox u četvrtak je dobila prvo odobrenje američkih regulatora za ograničeno komercijalno uvođenje robotaksija bez upravljača i papučica, što predstavlja važnu prekretnicu za industriju autonomnih vozila.

Američka Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA) odobrila je Zooxu izuzeće od saveznih pravila koja zahtijevaju upravljačke elemente poput upravljača i papučica te omogućila komercijalno korištenje do 2500 vozila godišnje tijekom iduće dvije godine.

ZELENO ZA ROBOTAKSI Waymo robotaksi opet smije na autoceste nakon niza incidenata
Waymo robotaksi opet smije na autoceste nakon niza incidenata

Agencija je procijenila kako su vozila jednako sigurna kao i ona koja ispunjavaju važeće sigurnosne standarde, no Zoox će morati dodatno izvještavati o prometnim nesrećama, nepropisnom zaustavljanju vozila na cestama i drugim sigurnosnim incidentima.

Tvrtka neće smjeti prodavati vozila javnosti. Zoox već testira svoja električna autonomna vozila u dijelovima Las Vegasa i San Francisca, a novo odobrenje omogućit će joj naplatu vožnji, uz potrebna odobrenja saveznih država i lokalnih vlasti.

PREUSMJERAVANJE Posao s Rimcem je propao, pa tvrtka Mobileye sada želi razviti vlastite modele robotaksija
Posao s Rimcem je propao, pa tvrtka Mobileye sada želi razviti vlastite modele robotaksija

Zoox se natječe s tvrtkama poput Tesle i Alphabetova Wayma u razvoju usluga autonomnog prijevoza. Za razliku od većine konkurenata koji prilagođavaju postojeće automobile, Zoox je razvio vozilo posebno dizajnirano za autonomnu vožnju, bez upravljača i papučica, s dva reda sjedala okrenutih jedno prema drugome.

Čelnik NHTSA-e Jonathan Morrison rekao je da agencija planira do kraja mandata administracije predsjednika Donalda Trumpa donijeti prve savezne sigurnosne standarde za sustave autonomne vožnje. Dodao je da će regulator povući odobreno izuzeće ako se pojave ozbiljni sigurnosni problemi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zašto njemačka industrija propada? Pogledajte koliko košta sat rada u Njemačkoj
DIV NA KOLJENIMA

Zašto njemačka industrija propada? Pogledajte koliko košta sat rada u Njemačkoj

Mercedes tvrdi da su ukupni proizvodni troškovi u Mađarskoj približno 70 posto niži nego u njemačkim pogonima i zato ulaže u svoju tvornicu u Kecskemétu
Kupujete rabljeni auto? Ako ima ovo, odmah ga preskočite
SAVJETUJEMO

Kupujete rabljeni auto? Ako ima ovo, odmah ga preskočite

Zračni ovjes je san na testnoj vožnji, ali na starijem rabljenom autu može postati skupa noćna mora - kvarovi i dijelovi koštaju kao da je auto nov
Novi BYD je velik i luksuzan poput Mercedesove S-Klase
PREMIJERA

Novi BYD je velik i luksuzan poput Mercedesove S-Klase

Najviše pozornosti privlači baterija električne izvedbe. LFP paket ima kapacitet od 102,3 kWh i masu od čak 725,9 kilograma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026