Djed (85) inspirira tisuće: Sjedi u naslonjaču i priča o svom jelu

David (85) iz engleskog gradića Poulton-le-Fylde otvorio je Instagram profil kako bi bio motiviraniji 'skidati' kilograme, prenosi britanski Mirror.

Svakoga dana objavi fotografiju na kojoj sjedi u naslonjaču i prezentira svoj obrok.

Kći Bethany ga je nagovorila da otvori profil na popularnoj društvenoj mreži kao online dnevnik mršavljenja.

Poslušao ju je i napravio ga je u rujnu, a od tada je izgubio pet kilograma i dobio 74.000 pratitelja.

Na svakoj fotografiji je nasmijan od uha do uha, a često mu se pridruži i supruga Barbara (65) s kojom je u braku 34 godine i ima četiri kćeri te troje unučadi.

Davida je 'otkrila' Natasha Rodgers koja je na svom Twitteru podijelila njegov profil i preporučila ga ostalim korisnicima društvenih mreža.

Stumbled on this 85 yr old man's insta where he posts his slimming world journey and it might be the cutest thing I've ever seen pic.twitter.com/b7YOyZ1EhU