Izbačeni BB stanar može dobiti 15 godina zatvora: Nisam kriv!

Iza za javnost zatvorenih vrata traje mu suđenje na Županijskom sudu u Rijeci.

- Ništa neuobičajeno nije da se brani sa slobode ako ranije nije bio osuđivan - kazao nam je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković govoreći o sudskoj praksi u sličnim slučajevima.

Aleksandar Neradin (32) tvrdi kako je u pritvoru bio dva dana te su ga nakon toga pustili.

Kako neslužbeno doznajemo, ne terete ga za seksualni odnos s djetetom nego da je “dijete mlađe od 15 godina naveo da izvrši spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju s trećom osobom ili da nad samim sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju”.

- Dvije cure su se dopisivale, a jedna od njih bila je maloljetna. Mogu samo pretpostaviti kakav su sadržaj razmjenjivale. Nakon nekog vremena to je nekako došlo do roditelja maloljetnice, koji su to prijavili policiji i pokrenuli slučaj - rekao nam je Neradin dodavši kako se to dogodilo prije otprilike dvije godine.

Identitet osobe koja se dopisivala s maloljetnicom, tvrdi Neradin, nikad nije utvrđen.

- Bio je to navodno lažni Facebook profil, a istraga je došla do rutera s kojeg je ta osoba slala poruke maloljetnici. Tad je istraga nastavljena prema vlasnicima tog routera, koji žive u mojoj stambenoj zgradi i koji su bili ispitani te privedeni. Nakon nekog vremena policija je došla kod mene. Uzeli su mi sve stvari, mobitel i računalo i dali na vještačenje - kazao nam je Neradin dodavši kako su na jednom odavno izbrisanom folderu našli šest fotografija sa scenama iz pornofilmova.

- Nikakav pedofilski sadržaj. Ali svejedno su me osumnjičili jer sam živio blizu i teoretski sam se mogao spojiti na taj ruter - tvrdi Makaranin koji je u BB kući proveo samo jednu noć.

Napominje i kako je na nedavno prvo ročište donio dokaze o tome kako je nemoguće da je on osoba koja se dopisivala s maloljetnom djevojkom.

'Imam neoborive materijalne dokaze'

- Ne mogu sad sve otkrivati jer je postupak u tijeku, ali imam neoborive materijalne dokaze, poput računa za opremu koju sam kupio. Ti računi dokazuju da sam tu opremu kupio nakon svih tih događaja. Sud je to uzeo u obzir, ali postupak mora ići dalje. Smatram da je riječ o velikoj namještaljci i sigurno ću dokazati svoju nevinost - tvrdi.

Kako je suđenje radi zaštite interesa maloljetnice zatvoreno za javnost, ostaje da se vidi jesu li Neradinove tvrdnje točne. Sljedeće ročište bit će u veljači. Neradina su izbacili iz Big Brothera odmah nakon što se doznalo kako se protiv njega vodi sudski postupak. Zaposlenik tvrtke Makarski komunalac u BB kuću ušao je u subotu navečer, a napustio ju je u nedjelju ujutro.

On je, kao i svi ostali natjecatelji, potpisao ugovor prema kojem je trebao garantirati da nije kazneno gonjen niti pravomoćno osuđivan. Iz RTL-a su rekli da za tu optužnicu nisu znali zbog tajnosti sudskih procesa u kojima su oštećenici maloljetne osobe