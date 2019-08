Lucia (40): '20 godina se borim s bijelim flekama po tijelu...'

Ako se američka manekenka Winnie Harlow smatra svjetskom predvodnicom u razbijanju stigme oko vitiliga, u Hrvatskoj je to Lucia Ana Tomić (40) iz Zagreba. Lucia se s bolešću bori već 20 godina. Uzrok bolesti ’bijelih fleka’ inače je nepoznat, ali istraživanja pokazuju da je riječ o autoimunoj bolesti u kojoj dolazi do uništenja pigmentnih stanica u koži.

- Kada su meni dijagnosticirali vitiligo, počela je kao jedna flekica na laktu. Prilikom uspostave dijagnoze, pitali su me da li ste imali neki stresni događaj. Ja sam tada studirala pravo i meni je svaki dan bio stresan. Ne znam točno što je bio okidač, rekla je Lucia.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Vitiligo se može pojaviti na bilo kojem dijelu tijela, a često je povezan s ostalim autoimunološkim bolestima. Iako sama bolest nije zarazna ni bolna, ona mijenja izgled. Zbog toga smanjuje kvalitetu života oboljelih jer nerijetko izaziva nelagodu, društvenu izolaciju.

- Ja sam imala krize. Svi koji imaju vitiligo imaju krize iz razloga jer to su borbe koje svatko od nas ima sa sobom na dnevnoj bazi. Počela sam se skrivati od sunca, nositi duže rukave. Izbjegavala sam sunce da su te fleke što manje uočljivije. Tada sam razmišljala da nikada neću naći dečka, tvrdi Lucia.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Nailazila je na svakakve predrasude - od zurenja do upiranja prstom. No, Lucia se nije dala obeshrabriti jer, kako kaže, to više govori o njima nego o njoj. Univerzalnog lijeka za vitiligo nema pa Lucia bolest liječi kremama i lampama s UV zračenjem. Osim liječenja kremama, pomaže i liječenje na Mrtvom moru u Izraelu.

Drugima koji se suočavaju sa istom dijagnozom poručuje da se ne srame pitati za pomoć te da se zavole.

- Osnova svega je naučiti voljeti sebe i prihvatiti sam sebe, zaključila je Lucia.