Sara (22): ‘Zbog fleka na koži ljudi su govorili da sam šugava’

Liječnici su mi rekli dijagnozu i plakala sam kao kišna godina, osjećala sam se užasno ružno. Mislila sam da me više nitko nikad neće pogledati, rekla je Sara Golub (22) iz Zagreba koja se od svoje 12 godine bori s psorijazom.

Psorijaza je kronična i nezarazna kožna bolest, a nepoznato je na koji način u tijelu točno nastaje. To je bolest za koju je tipična pojava crvenila, te odebljanja kože koji su prekriveni srebrno bijelim, mekinjastim i suhim ljuskama. Promjene najčešće nastaju na laktovima, koljenima, vlasištu, na trupu ali može se pojaviti i na bilo kojem drugom dijelu tijela (npr. noktima). U Sarinom slučaju, bolest je potencirala ozljeda na tjelesnom u školi. Sari se psorijaza pojavila na noktima, rukama, nogama, vlasištu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ja imam tri, četiri različita tipa. Psorijazom su mi zahvaćeni nokti, što mi je možda najveći problem jer mi je se nokat u tom slučaju odvaja i to uzrokuje jake bolove. Recimo, ne mogu otvarati konzerve jer to užasno boli. Moram s nožem ili vilicom ili nekoga drugoga tražiti. Imam tip psorijaze u obliku točkica. To je najgore za liječiti, uz nokte. Imam i psorijazu vlasišta koja je prije bila jako izražena, nekad su znali i krvariti rane, rekla je Sara. Suočena s dijagnozom, bilo ju je strah te bolesti i time što će drugi misliti o njoj kada vide 'fleke' po koži.

- Svašta su mi govorili. Rekli su mi da se ne perem, da je riječ o šugi, da sam šugava. Bilo je baš maltretiranja na taj račun. Kako imam psorijazu vlasišta, onda su i svi mislili da ne perem kosu. Najveći problem mi je bio preko ljeta. Nosila sam duge rukave pa su me svi ispitivali zašto se preznojavaš u dugim hlačama i majicama, istaknula je Golub.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Liječenje bolesti uključivalo je mazanje masti zbog koje je noćima morala umotavati cijelo tijelo u u prianjajuću plastičnu foliju. U nesanim noćima zbog bolova, u svemu joj je podrška bila obitelj koja je ispaštala jednako kao i Sara.

- Cijelo to moje stanje se jako odrazilo na moju obitelj. Oni su bili jako uznemireni zbog toga i tužni jer mi se to događa pa još dok gledam njih i vidim njihove poglede sažaljenja kao 'bit će bolje', to mi je bilo najgore u cijeloj priči, kaže Sara. Tvrdi da postoje načini odnosno lijekovi koji bi smanjili simptome bolesti no oni su uglavnom preskupi.

- Problem je što se na tržištu stalno mijenja ponuda lijekova. Nikad ne postoji neki fiksni lijek. Ja sam do sada promijenila nekoliko terapija. Postoje oblici liječenja koji su užasno skupi, kao što su naftalan i hospitalizacija u privatnim klinikama, a pomaže i terapija ribicama koji grizu dijelove koji se ljušte. Najviše mi paše odlazak na more. Ali lijek kao takav ne postoji ili barem ja ne bih rekla da sam ga našla. A stvarno sam istraživala o tome, rekla je Sara.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Danas studira na Filozofskom fakultetu i povremeno radi studenske poslove. Čak i svaki manji stres prouzrokuje joj pojavu novih 'točkica' i novih 'fleka'.

- U današnje vrijeme nije moguće izbjeći stres, Bože moj, takav je život danas. S vremenom sam prihvatila svoje stanje i shvatila da to nije nešto što ja mogu promijeniti skroz i pomirila sam se s tim. Želim poručiti drugima da ne osuđuju i da se informiraju o bolesti, zaključila je Sara.