Mala Rita ima svoga anđela: Božić joj je uljepšala Gabi (13)

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1198174 / ]

Tata, onaj poklon što si mi namjeravao kupiti za Božić ne moraš mi pokloniti. Želim da umjesto na mene taj novac potrošiš na Ritu Duratović, djevojčicu iz Siska koja je jako bolesna. Posebno mi je draga i želim je nekako razveseliti, rekla je Gabrijela Buljić (13) svom tati Draženu (41) u sobi bolničke sobe KBC-a Zagreb.

Tamo su je zbog prečestih aritmija srca hospitalizirali prije punih mjesec dana. Hrabra djevojčica iz Dugog Sela koja boluje od hipertrofične kardiomiopatije, prirođene srčane greške, zbog koje njezino srce ponekad ima i do 300 otkucaja u minuti, iskreno govori kako bit Božića za nju nije obilje hrane i poklona, već spoznaja da nekoga može usrećiti.

Nije ni slutila da će u bolnici gdje leži na odjelu dječje kardiologije njezin život postati bogatiji za još jedno prijateljstvo, ono pravo, iskreno i bezuvjetno.

- Kad sam prvi put vidjela, a potom i upoznala Ritu mislila sam da se s njom neću previše družiti, no nakon jednog kratkog vremena jako mi je prirasla k srcu. Stvarno je obožavam. To je jedno divno, hrabro biće, mali anđeo. Ona je moja velika inspiracija i utjeha. Kad sam tužna sjetim se da je njoj puno gore nego meni i to mi daje snagu - govori Gabrijela. Dodala je njezina mala prijateljica ima diletacijsku kardiomiopatiju, tešku dijagnozu zbog koje već deset mjeseci čeka na transplantaciju srca. Iako joj mama Dina svakog dana dolazi u posjetu, Gabrijela se trudi da djevojčici u bolnici ništa ne nedostaje, posebno ne ljubavi i topline.

Čeka transplantaciju srca

- Svaku večer zajedno čitamo priče, a prije spavanja ju mazim i tako ona utone u san. Jako sam radosna što smo joj tata i ja kupili poklon, skroman, ali od srca. Srce mi je zbog toga puno sreće i veseli me što imam priliku usrećiti Ritu - dodaje Gabrijela. Njoj je Rita prije samo nekoliko tjedana, za Sv. Nikolu darovala velikog medu. Obje djevojčice su bile presretne.

U četvrtak navečer ušetala je s tatom Draženom u Ritinu sobu s vrećicom u rukama. Malena Rita nije ni slutila što se događa, no kad su iz vrećice izvadili crvenu torbicu u obliku srca, majicu i set za kuhanje osmijeh joj je odmah ozario lice.

- Bila je u početku malo zbunjena, ali istodobno presretna baš kao i njezina mama Dina koja joj je bila u posjetu. Kad se rastanemo i kad odemo iz bolnice želim da ju ovi mali pokloni sjete na mene - priželjkuje Gabrijela kojoj unatoč hrabrosti u bolnici ipak bude teško. I sama je nedavno zbog čestih aritmija bila na operaciji, a da u trbuhu nema ugrađen defibrilator koji je u trenutku napadaja ‘’strese’’, zbog bolesti bi mogla umrijeti.

Nažalost, bolest joj je zapisana u genima. Od nje joj je bolovala i baka, ujak i mama Mihaela koja je od prvog i jedinog napadaja umrla kad je Gabrijela imala nepune dvije godine. Gabrijeli je prvi uređaj ugrađen u dobi od pet godina. Od tada je imala sedam operacija i promijenila tri defibrilatora.

Jako ih je dirnulo darivanje

U bolnici joj najviše nedostaju obitelj, prijatelji i nastavnici iz škole i nada se da će se uskoro vratiti svojoj svakodnevici. Ritina mama Dina Duratović Knežević (34) kaže da su se cure jako zbližile i da ih je darivanje jako dirnulo.

- Djeca u bolnici imaju jedan poseban osjećaj. Sve zajedno prolaze i stvaraju jednu posebnu vezu. Mene je kao majku ovo darivanje jako dirnulo, presretna sam i hvala im puno - zaključila je mama Dina. Dodala je da je Rita bila presretna.