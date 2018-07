'Medvjed nam je grizao auto': Obitelj je jedva preživjela izlet

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Tanya Mallaney (53) je s dvije kćerke i unukom bila u obilasku Woburn Safari Parka, popularnog obiteljskog izletišta u Bedfordshireu, kad je njihovu idilu pokvario napad velikog medvjeda.

Dok se obitelj automobilom vozila po parku, odjednom je prema njima počeo trčati medvjed. Režao je i grizao automobil. Šokantni prizor snimila je Tanyina kći Sophia. Na sreću nitko od njih u automobilu nije ozlijeđen.

Njezina druga kći, Danielle, je nekoliko minuta prije napada medvjeda zaključala vrata automobila.

Foto: Maja Furjana

- Vozili smo se po parku i nismo vidjeli mnogo životinja. No, odjednom je prema nama počeo trčati medvjed. Išao je ravno na automobil. Tri puta smo potrubili, kako su nam djelatnici parka rekli da radimo u slučaju neke izvanredne situacije poput ove, no nitko nam nije došao pomoći - ispričala je Tanya te dodala: 'Bilo je nevjerojatno strašno. Sto posto sam sigurna da je htio ući u automobil. Iskesio je zube i grizao vozilo. To nije bio prijateljski medvjed'.

Nakon prvotnog šoka, obitelj se uspjela sabrati pa su pokrenuli automobil u namjeri da pobjegnu medvjedu, no on je još uvijek bio na haubi. Nakon nekog vremena je odustao i maknuo se, a Tanya se o svemu požalila djelatnicima parka koji su bili iznenađeni fotografijama na kojima se vidi ljutit medo. Rekli su da se životinja tako ponašala najvjerojatnije zbog nesnosnih vrućina koje već danima haraju Engleskom.

Foto: Maja Furjana

- Voditelj parka je rekao kako nikad u ovom parku nije vidio nešto slično. Bio je vidno šokiran. Za sve je okrivio vrućine i za ispriku nam je ponudio VIP paket obilaska parka u vrijednosti od 400 funti (oko 3,300 kuna) - ispričala je Tanya.

Dodala je kako nema ništa protiv te ponude, ali i da nije potpuno zadovoljna jer joj nisu odgovorili na pitanje gdje su bili rendžeri parka kad je obitelj u automobilu trubila i dozivala pomoć.

- Rendžeri su sigurno bili u blizini. Vidjeli smo jednog, no nije reagirao na naš poziv. Incident je trajao nekoliko minuta, a mi smo slijedili protokol koji je propisan u ovakvim izvanrednim situacijama - rekla je Tanya, koja je na kraju ipak u ime obitelji prihvatila ispriku i VIP paket od parka.

Turisti su često mete napada životinja u parkovima ove vrste

Napadi životinja na ljude u safari parkovima nisu rijetkost. Nedavno smo imali priliku svjedočiti napadu lava na vozilo u kojem su se nalazili turisti, od koji je jedan ispružio ruku kroz prozor da dodirne životinju i ona je pobjesnila.

Incident se dogodio na safariju u Nacionalnom parku Serengeti u Tanzaniji.

Zvijer se nakon tog čina instinktivno okrenula prema putnicima u vozilu i željela ih napasti. Oni su brzo zatvorili prozor i odvezli se s vozilom dalje. Snimka je objavljena na YouTube kanalu Wildlife Sighting s naslovom: ’Najgluplji turist ikad’.

Na njoj se vidi i kako se lav s lavicama ugodno smjestio uz vozilo, ali to ne znači da imaju povjerenje u ljude već samo znači da u blizini nema drveća pa su iskoristili hladovinu koju je stvorilo vozilo, tvrde stručnjaci za ove životinje.

- Samo oni koji rade sa životinjama u divljini znaju kolika je brzina lava i kako je u stanju osobi koja ga dodiruje otkinuti cijelu ruku, rekao je Naas Smith, južnoafrički safari rendžer.

Dodao je kako je ovaj turist imao sreću jer ga je lav mogao izvući kroz prozor i ubiti pred očima njegovih prijatelja. A to bi onda dovelo do toga da bi rendžeri morali ubiti lava. Uglavnom, taj nepromišljeni čin turista prema divljoj životinji mogao je dovesti do velikih posljedica.