Na 30. rođendan sam se pitala: 'Je li ovo moj kraj, to je to?'

Upoznale su se jučer, u prostoriji punoj rasvjete i kamera, a brzo nakon su se grlile kao najbolje prijateljice. Dvije žene - različite dobi, ali danas sličnih pogleda na svijet. Vedrana Hercigonja Majetić (53) poduzetnica je iz Zagreba koja je jedno jutro prije posla prije godinu i pol imala moždani udar. Relativno brzo se oporavila, dok se mlađa Ana Vidiček (33) puno duže oporavljala.

- Govorili su mi da sam prolupala, da nešto sa mnom nije uredu. A ja sam samo prepoznavala znakove koje mi je mozak slao da se nešto čudno događa, rekla je kroz suze Ana.

U samo nekoliko mjeseci prije nego je dobila moždani udar, tijelo joj se počelo oduzimati, imala je jake vrtoglavice, više nije mogla govoriti... Nakon što su mladu nepokretnu Anu odbili u bolnici, otišla je u Zagreb u bolnicu Rebro gdje su joj spasili život.

Imala sam toliku glavobolju da sam mislila da gorim

- Vozila sam se prema bolnici i razmišljala je li sada ovo moj kraj. Život mi se vrtio pred očima...

Oporavak od jakog moždanog udara koji je ona imala, trajao je više od dvije godine. Rehabilitirala se u toplicama i obilazila liječnike iz cijele Hrvatske. Danas ima problema sa stopalom, ali na svijet gleda pozitivno.

- To je bila moja nova prilika, prije nisam vodila kvalitetan život. Pila sam antidepresive, udala sam se mlada za pogrešnog čovjeka koji je bio alkoholičar, uz njeg sam i ja počela piti. To se moralo dogoditi, to je bio krik...

Sada je u potpunosti okrenula život za 180 stupnjeva, kaže ova stečajna upraviteljica. Radi što voli, okružena dragim ljudima. Pazi da se ne stresira i stavlja sebe na prvo mjesto.

Kod Vedrane je sve krenulo jedno jutro kada se probudila s malo 'zaležanom' desnom stranom lica. Malo se osjećala ošamućeno pa se vratila spavati. U tom trenutku, iako toga nije bila svjesna, doživljavala je moždani udar.

Nikad nisam ništa napravila za sebe

- Iznenada mi je zazvonio telefon, bio je kolega s posla. Nisam očekivala njegov poziv pa sam se javila. Nakon njegovog 'Halo?', ja više nisam mogla pričati. Njezin 'lanac sreće' brzo je reagirao - kolega je nazvao kćer, ona hitnu pomoć i uskoro su svi bili u KBC-u Rebro, u kojem je podvrgnuta mehaničkoj trombektomiji, suvremenoj metodi za uklanjanje tromba. Imala je sreću koju mnogi nemaju, rekli su liječnici - ugrušak je bio 'na povoljnom' mjestu i već po završetku operacije, kad je izvučen iz mozga, ponovno je mogla izgovoriti svoje ime, prezime i datum rođenja.

Sada živi punim i puno zdravijim plućima. Nakon godinu i nekoliko mjeseci, ima 36 kilograma manje.

Čovjek se od moždanog može oporavit

- Čim sam izašla iz bolnice, rekla sam si da ću biti najzdravija žena na svijetu, da ću se dovesti u red i sebe staviti na prvo mjesto. Nema više stresa oko posla i jurnjave, priznala je Vedrana (53).

Povodom obilježavanja, po drugi puta u Hrvatskoj, Dana crvenih haljina kojem je cilj upozoriti na specifičnosti moždanog udara kod žena. Kada moždani udar nastupi, važno je pravovremeno reagirati. Vrijeme tu igra veliku ulogu jer se tako smanjuju oštećenja moždanog tkiva i invaliditet.

I Ana i Vedrana poručuju da su simptomi uvijek drugačiji, ali da žene moraju početi više paziti na sebe. I obećaju kako će od sada koristiti svaki dan kao posljednji.

- Pa nisam bedasta da potrošim ovu drugu priliku, za kraj je poručila Vedrana.

Neurologinja KBC-a Zagreb dala je nekoliko savjeta za prepoznavanje moždanog udara za 24sata:

- Simptome moždanog udara najlakše je prepznati putem akronima GROM. Prvo slovo akronima odnosi se na govor pa čovjeka za kojega sumnjamo da ima moždani treba pitati da pokuša govoriti, izgovarati riječi. Tako svaki poremećaj u izgovaranju, smislenosti izgovorenoga može biti jedan od znakova alarma. Slovo r odnosi se na ruke - čovjeka možemo zatražiti da podigne obje ruke, no i utrnutost, slabost jedne ruke ili jedne strane tijela također je upozorenje. Slovo o, kao oduzetost strane tijela, odnosi se primjerice na to da čovjeku 'visi' jedna strana lica te je to također jedan od znakova koji upućuje na moždani udar. I na kraju, tu je slovo m, kao minute, jer minute su važne. Brza reakcija i intervencija uz ponovno uspostavljanje protoka moždano krvnim žilama čuva tkivo mozga i smanjuje rizik - poručila je neurologinja, prim. dr. sc. Svjetlana Šupe Klinike za neurologiju KBC-a Zagreb.

