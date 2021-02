Ovo je najgore dosada. Pripremi se, rekao je voditelj Dalibor Petko svojoj prijateljici i kolegici Nives Celzijus. O da, Nives je gošća showa 24sata ORIĐIĐI produkcije ‘Petkomanija’. Dvojac se odlično poznaje, druže se godinama, međusobno surađuju i na poslovnim projektima, jedan o drugom znaju i najmanju sitnicu, a sad je došlo vrijeme da nam pokažu koliko jedan u drugoga imaju povjerenja.

- Ovako kako je bilo na snimanju, tako to otprilike izgleda kada se mi družimo, a to smo sada zabilježili i za kamere. Mi smo uvijek spontani, a sad se malo rjeđe nalazimo otkako su mjere zbog korona virusa. Prije smo išli na kave i večere. Sada se više čujemo telefonski, ali svaki put kad se vidimo napravimo glupost, spačku, foricu. I sad ste me sjetili. Još uvijek sam Nives dužan osvetu jer me polijala bačvom vode - rekao je Petko.

Izazove koje joj je spremio u “Petkomaniji”, kaže, ne smatra vraćanjem 'duga' Nives jer joj želi još više zapapriti, iako je papreno bilo i na našem setu, doslovce.

Nives je stavio povez na oči i akcija je krenula. Petko ju je hranio s raznoraznim namirnicama.

- Oh joj luk, moram se poslije ljubiti s dečkom. Evo ti ga natrag - rekla je Nives kao iz stopa. Najgora reakcija bila joj je kad joj je u usta stavio bananu. Inače, Nives ne voli to tropsko voće. Ispljunula ga je već na prvi griz, a Petko je zbog toga dobio po nosu. Slijedio je izazov poznavanja, odnosno testirali su koliko se dobro poznaju.

- Ispalo je da ja nju bolje poznajem, mislim da mi je to profesionalna deformacija - rekao je Petko, dok je Nives još uvijek razmišljala kako se zove selo iz kojeg je Petko rodom. No, zato je voditelj sve Nivesine knjige nabrojao u roku od tri sekunde.

- Nives uvijek voli da je dobra zezancija, da radimo izazove, a naravno, jako se voli natjecati protiv mene. U 90 posto slučajeva i pobijedi - priznao je.

