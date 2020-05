'Ono što je Jordan za košarku, to je danas Messi za nogomet'

Tko je naslijedio Michaela Jordana u Bullsima? Nitko. E tako će i nama biti s Modrićem iako ima mladih igrača koji dolaze, a i Kovačić igra sve bolje, komentirao je Viki Ivanović, poznate lice sportskog programa HRT-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Stjepan Balog se brinuo o nogometnom prvenstvu, a ja o Olimpijskim igrama, no korona je sve stopirala, što je tu je. Smatram da će hrvatska nogometna reprezentacija biti svejedno dobro na EP 2021. godine. Kod nas je najvažnija atmosfera u reprezentaciji - osvrnuo se Viki na planove koji su bili predviđeni za 2020., a koje je korona poremetila.

- Vjerujem da će se Liga Prvaka ipak igrati. Ponajprije zbog novca i vjerojatno u kolovozu, a kao pobjednika vidim Manchester City - dao je svoju prognozu Viki i otkrio koji sport najviše voli raditi.

Foto: Borna Filic/PIXSELL - Hokej je sport koji najrađe prenosim. Obožavam ga, puno je dinamike i nema praznog hoda. U njega sam se zaljubio prije 20 godina. - objašnjava. Dotaknuli smo se i stručnih suradnika s kojima trenutno radi te prvog Vikijevog javnog nastupa.

- Prvi prijenosi su bili mi grozni, a na prvom dnevniku mi je strašno lupalo srce. Tada mi je mentor bio Tomislav Cvitković. Što se suradnika s kojima radim danas tiče, mislim da će Mario Strahonja biti fenomenalan. Mateo Beusan je nezamjenjiv. Igor Cvitanović je bio odličan igrač, a sada suradnik dok je Samovojska uzor svima - kaže Slavonac sa zagrebačkom adresom.

Bullsi su u posljednje vrijeme popularni i zbog serije The Last Dancea, a i Viki ima posebno mišljenje o Jordanu. Nadovezao se i na Messija.

Foto: Borna Filic/PIXSELL - Jedini poster koji sam imao je od Michaela Jordan. On je za mene najbolji sportaš svih vremena. Ono što je Jordan u košarci, to je Messi u nogometu. Messi sam rješava situacije, naravno da nekada ima loš dan i utakmicu, no način njegove igre i nogometa je meni puno draži. Ronaldo je također fenomenalan, ali Messi je viša instanca - zaključuje Viki.

Cijeli intervju pogledaj na YouTube kanalu 24sata.