Opasan posao: Ne znamo kad će nas tko napasti i htjeti ubiti

- Ovdje na razini 6 se nalaze najnasilniji zatvorenici u državi. Svi su poznati po napadima na osoblje i ubojstvima drugih zatvorenika, članova bandi... Kad oni puknu, obično puknu do kraja - pričaju novaci.

Zatvorenici na razini 6 su zaključani u ćelijama 23 sata na dan. Čitavo vrijeme boravka izvan ćelija na rukama nose lisice.

- Događaju se brojne promjene. Puštaju zatvorenike da izađu nešto češće. Povećavamo upotrebu programiranja zatvorenika nastojeći poboljšati njihovo obrazovanje i obučiti ih kako bi imali neke vještine korisne za rad. Rjeđe koristimo segregaciju, znajući da će se 96 posto njih vratiti u naše četvrti. Izlazak ljudi na slobodu nakon segregacije stvara vrlo rizične i teške okolnosti - objašnjavaju.

Prvi zatvorenik sa razine 6 koji izlazi na odmor je Phillip Latham. Osuđen je za ubojstvo drugog stupnja.

- Phillip Latham se priključio zloglasnoj SNM bandi. Prilično je opasan, napadao je osoblje i ima povijest takvih ponašanja. Nepredvidljiv je. Sve se može činiti u redu, a zatim u trenu poludi. Izići će bez lisica na rukama, samo će ga osigurati.

Latham već dvije godine nije izišao iz ćelije bez lisica.

- Već mu je dvaput pružena prilika za izlazak, no čim bi izašao, počeo bi napadati osoblje. Dobro se ponašao zadnjih godinu dana pa mu daju novu priliku.

- To trebamo brzo obaviti. Ne znate hoće li samo gledati televiziju ili će vas pokušati ubosti ili ubiti. Ponašate se kao i u ostalim situacijama, ne pokazujete strah. Morate tamo ući kao da se ništa nije promijenilo.

- Kad ste u njegovoj blizini, postane vam malo nelagodno. Jako dugo nije bio vani. Svi bi trebali biti na oprezu jer situacija sada postaje opasnija. Bit će više napada na osoblje i treba misliti na sigurnost. Svi se moraju čuvati - priča novak Cohen Mangin.

Zatvorenik Phillip Latham izašao je iz svoje ćelije bez lisica na rukama po prvi put u dvije godine.

- Phillip Latham je opasan. Jednostavno moramo biti vrlo oprezni i ne dopustiti da nam pažnja popusti.

Puštanje jednog od naših najopasnijih zatvorenika iz samice i njegova resocijalizacija jako opterećuje naše čuvare, osobito one mlade. Time se povećava rizik kojem su izloženi.

- Koliko si već dugo na razini 6? - upitao je novak Phillipa.

- Oko dvije godine, no bio sam na razini 6 u zatvoru Los Lunas, zatim na razini 4 u Las Cruces. Tada sam zadnji put bio vani, u Las Cruces na razini 4. To je bilo prije otprilike šest godina. Izašao sam nakratko u zatvoru Los Lunas, no tada sam napao nekoliko čuvara. To je bilo to do sada. Prošlo je puno vremena - odgovorio mu je Latham.

- Njegov prvi izlazak ovdje prošao je dobro. Sjeli smo i porazgovarali kao s bilo kojom drugom osobom. Moramo se nadati da s njim nećemo imati nikakvih problema - zaključili su novaci.

