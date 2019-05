'Želim nove grudi, a na šminku mjesečno potrošim 2000 kuna'

Goran i ja još uvijek nismo pričali o svadbi. Ima vremena, priznala je Hana Rodić. Izazvali smo je s 24 pitanja, a ona je na sve imala spreman odgovor. Najčešće je uspoređuju s Kylie Jenner, a hejtere na društvenim mrežama ne doživljava.

- Najveća predrasuda koju ljudi imaju o meni je ta da sam dosta rezervirana, ali to je samo dok me ne upoznaju - rekla je. Večer će radije provesti na večeri s Goranom nego partijajući do jutra.

Ne prati ni našu ni srpsku estradnu scenu, ali je ipak sve pjesme Saše Matića pogode u dušu. No, više voli glazbu Gorana Bareta nego Miše Kovača. Za stilista bi radije Marka Grubnića nego Nevena Ciganovića.

Najveći porok su joj cigarete, a najdeblja je bila u trećem razredu srednje škole. 'Sjećanje jedne Gejše' je knjiga koju stalno čita iznova. Na šminku mjesečno troši 2000 kuna. Otkrila je da ćemo je ponovno gledati u nekom realityju.

- Sve ćete saznati uskoro - rekla je.

