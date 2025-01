1 cent nije 1 lipa: Zaokruživanje cijena izazvalo burne reakcije!

'Ne, neću propasti ako mi se ne vrati 1 cent u dućanu/kafiću, ali to je moj novac. 1 cent nije jednak 1 lipa, to je 7 lipa. Nije veliki iznos, ali skupi se s vremenom (i godinama). Ako želim ostaviti to kao bakšiš, želim odlučiti sama o tome, a ne da moram pitati prodavače/konobare da mi vrate puni iznos koji mi pripada. U Njemačkoj npr. nema šanse da ti se 1.99 € zaokruži na 2 €. Znam da bi se to moglo izbjeći plaćanjem karticom, ali nekad jednostavno želim koristiti keš. Gdje su te inspekcije? Ako se od svakog kupca uzima po par centi, to znači da kasa nikad ne štima', napisala je jedna Hrvatica na Redditu.

Ubrzo se povela rasprava o vraćanju sitnog novca prilikom kupovine u trgovinama ili plaćanja računa u kafićima.

- Inspekcije? Trgovci su varali i podizali cijene proizvoda kojima je vlada zamrznula cijene... znači, ako su to mogli bez da ih ikakva inspekcija posjeti i kazni, kako onda ne bi onda mogli to s 1 centom? - napisao je jedan korisnik. 'To sa zaokruživanjem iznosa u dućanima traje otkad znam za sebe. Ludo mi je da to još uvijek prolazi', dodala je korisnica Reddita.

- Ako je kvartovski dućan, probaj jednom nešto kupit npr za 3,01 pa dat samo 3 eura i vidjet dal će ti išta prigovorit da nisi dovoljno platio - još je jedan od komentara.

