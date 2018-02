Nosi korzet 23 sata dnevno: 'Skidam ga samo ispod tuša'

Majka i veteranka američke mornarice nosi 23 sata dnevno korzet kako bi njezin struk uvijek bio oko 46 centimetara. Diana Ringo (39) živi u San Diegu, ima troje djece, a korzet skida samo kada se tušira i trenira.

Radila je kao šefica u mornarici devet godina, a steznik je počela koristiti prije tri godine, godinu dana nakon što je rodila blizance. Nakon poroda "izgubila" je obline. Umjesto da vrati figuru dijetama i vježbanjem, Diana je odlučila nositi korzet.

Foto: Profimedia

- Kada nosim korzet, osjećam se tako seksi. Nisam bila zadovoljna svojim tijelom jer sam bila debela. Nije ništa loše u tome da netko bude debeo, ali moja debljina nije bila ženstvena. Izgledala sam kao muškarac i nije mi se sviđao taj oblik - kaže Diana. U ormaru danas ima 45 korzeta koji su ju koštali oko 11.700 kuna.

Foto: Profimedia

- Kada ne nosim korzet imam osjećaj koji žene imaju kada ne nose grudnjak. Sada imam između 52 i 54 kilograma i nosim veličinu 2 do 4 - kaže Diana. Njezin suprug Brett Ringo (33), časnik u mornarici, je u početku bio zabrinut zbog korzeta no u međuvremenu se naviknuo.

- Tražio sam ju da ode kod liječnika, on joj je rekao da je sve u redu. Mislim da nije otišla predaleko i dogovorili smo se da neće dalje mršavjeti - kaže Brett.

- Nosim korzet gotovo stalno i onda kada smo suprug i ja intimni. Neki ljudi u mene bulje i ogovaraju me. Neki misle da nisam dobar primjer za njihovu djecu. No moj posao nije da se brinem za njihovu djecu, to moraju oni - kaže Diana. Dodaje kako jede sve, ali jednostavno ne može posjeti puno.