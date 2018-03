Pobijedio rak pa čak 90 posto svog tijela prekrio tetovažama

Rus Adam Curlykale (32) je 90 posto tijela prekrio tetovažama, nada se da će kroz nekoliko godina to narasti na 99 posto. Za ovaj pothvat trebalo mu je deset godina. Tetovirao je čak i oči. Kaže da je ta tetovaža bila najbolnija.

Adam kaže da su mu tetovaže pomogle da pobijedi depresiju i još neke prepreke u životu. Kad je imao 22 godina, dijagnosticirali su mu rak. Mjesecima je išao na bolne tretmane. Pobijedio je bolest no njegova je koža zbog zračenja dobila čudnu pigmentaciju. Pao je u depresiju, a onda se odlučio na prvu tetovažu. Na rusi je dao da mu ispišu "I am" ( Ja sam).

- Bilo mi je teško da prihvatim sebe. Tetovaže su mi pomogle da opet otkrijem sebe i shvatim da sam lijep - kaže. Sada su mu ostale samo šake i stopala, a nada se da će uskoro i njih istetovirati. U međuvremenu je i sam postao tattoo majstor te je tetovirao i svoje tijelo, a na mjestima koja nije mogao doseći pomogao mu je prijatelj.

- Mislim da ću uspjeti 99 posto tijela pokriti tetovažama, a tih jedan posto ću zadržati kao svoju tajnu - kaže Adam.

- Prijatelji se ponekad bune protiv mojeg izgleda. Prije godinu dana kada sam istetovirao lice, ljudi su me se počeli bojati. No ja ću umrijeti ispunjen, a ne kao netko tko se bojao rizika. Nisam toliko drugačiji od drugih, spavam, jedem, plačem, smijem se kao i svi ostali. Nisam niša bolji niti lošiji od drugih. Ja sam jednostavno ja i to mi je dovoljno - kaže Adam, piše The Sun.