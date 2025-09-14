Vanga je vidjela dolazak Putina na vlast? 'Rusija će opet postati imperij. Ne može ih se slomiti...'

Prema legendama koje kruže, Baba Vanga, slijepa bugarska proročica, vidjela je u svojim vizijama dolazak Vladimira Putina na vlast još 1979. godine "Sve se topi, poput leda, ali samo jedno ostaje netaknuto – slava Vladimira, slava Rusije", rekla je tada, a onda uzviknula: "Rusija će ponovo postati imperij!"

- Nema te sile koja bi mogla slomiti Rusiju. Rusija će se razvijati, rasti i cvjetati. Nitko, ali zaista nitko, ne može zaustaviti tu veliku zemlju - kazala je navodno Vanga još prije gotovo 50 godina.

Mnogi zaljubljenici u Rusiji rečeno i napisano o Rusiji kao "zemlji koja ima posebnu misiju u duhovnoj obnovi svih naroda i brisanju zla sa zemlje" često citiraju. Pogotovo otkad je Putin krenuo u krvavi rat protiv Ukrajine.

Prema Vanginim predviđanjima, Rusija će doseći status duhovne vodilje svijeta oko 2040. Neki se i dalje pozivaju na ta predviđanja.

''On sve miče sa svog puta i ne samo da će se sačuvati, već će postati gospodar svijeta.'", kazala je, smatraju oni koji su proučavali njezina proročanstva, Vanga o Putinu.

Putinova moć i budućnost, smatraju pobornici Babe Vange, zapisana je davno prije, još za vrijeme SSSR-a – u riječima slijepe starice. Ona je sudbinu ruskih vladara posebno gledala, u fotelji prvog predsjednika Rusije vidjela je Borisa Jeljcina, ali i njegov zdravstveni krah, probleme sa srcem.

Baba Vanga naslutila je i raspad SSSR-a?

Mihael Gorbačov odmalena je bio obilježen. On je na glavi imao znak, mrlju koju je teško bilo ne uočiti. Isto tako obilježen je navodno i u Vanginim proročanstvima, kao čovjek koji će slomiti SSSR.

Godine 1979. Sovjetski Savez započeo je vojnu intervenciju u Afganistanu na zahtjev frakcije Parcham unutar komunističke Narodne demokratske partije Afganistana, koja je tražila podršku protiv suparničke frakcije Khalq i pobune mudžahedina. SSSR je bio atomska velesila s ogromnom kopnenom vojskom, jednom od najjačih na svijetu, ali je podcijenio otpor u Afganistanu, što je intervenciju pretvorilo u desetogodišnji sukob.

Iako su afganistanski komunisti bili ideološki povezani s Moskvom, njihova lojalnost bila je često pragmatična, a unutarnje podjele značajne. Rat je iscrpio SSSR ekonomski i politički, doprinijevši, zajedno s drugim čimbenicima poput unutarnjih reformi i nacionalističkih pokreta, njegovom raspadu 1991. godine. U vrijeme početka intervencije, SSSR-om je vladao Leonid Brežnjev, čije je zdravlje bilo narušeno, što je utjecalo na donošenje odluka.

Tijekom 80-ih Vangelia je navodno prorekla pojavu novih ruskih političkih lidera koji će mijenjati budućnost:

'- Nakon šest godina svijet će se promijeniti. Stari lideri će napustiti političku arenu. Novi čovjek pojavit će se u Rusiji - prorekla je Baba Vanga.

Zapanjujuće je, kažu Vangini obožavatelji, da je Vangelia rekla da će ''stari lideri napustiti političku arenu“.

Jer, nakon smrti Brežnjeva, zemlju je preuzeo Jurij Andropov, koji je ubrzo umro. Njega je naslijedio Konstantin Černjenko, koji je također uskoro umro. Oni su bili stara garda, razlučuju Vangelijine riječi eksperti.

Godine 1985. Mihail Gorbačov preuzet će Komunističku partiju SSSR-a, koja drži svu vlast u zemlji. Izbor nije bilo jednostavan. On je bio novi čovjek, novi tip partijskog aktivista, novi profil političara. Čovjek kojeg mnogi u Rusiji preziru jer je dopustio raspad SSSR-Vangini pobornici sigurni su kako je Gorbačov bio "Vangina nova osoba" iz ranijih navodnih proročanstava.

– Dolazi neočekivana osoba! – nagovijestila je samouvjereno u svojim proročanstvima Vanga.

Ta neočekivana osoba, kažu oni koji pokušavaju Vangu čitati kao Vanga živote svih ostalih, bio je Vladimir Putin.