NAJKIČASTIJE PROSLAVE BALKANA

VIDEO Trbušne plesačice na krštenju, vila na poklon za 18. rođendan: Euri lete zrakom...

VIDEO Trbušne plesačice na krštenju, vila na poklon za 18. rođendan: Euri lete zrakom...
Pjevač je uzeo 500 eura za jednu pjesmu. Vol od 500 kg, deset prasića i deset jaganjaca ispred restorana, u sali je sve zlatno. Bilo je pozvano 500 ljudi, a došlo ih je 800, malo je to napravilo problem, stoji u opisu slavlja...

Novčanice 'zalijepljene' na čela harmonikaša, torte od stotinu kilograma, trbušne plesačice u elementu 'okupane' raznim devizama, zlatni lančići od kojih se krivi kralježnica, pokloni čija se vrijednost mjeri u stotinama tisuća eura...

Samo su neki od prizora s raznih proslava u regiji, najčešće u Srbiji, koje su postale viralne na društvenim mrežama.

Za početak, tu je 'krštenje od milijun eura', kako ga je opisao voditelj Uroš Božić. Ova proslava održana je u Beogradu 2023. godine.

- Baka izgleda kao djevojčica, kumovi su došli iz Brazila, glavni domaćin bacao je novac na sve strane. Došla je pjevačica iz Bugarske s trbušnim plesačicama, u jednom trenutku pod je bio pun novca - opisao je na TikToku Božić.

A nakon 'krštenja od milijun eura', evo i 'svadbe od milijun eura'. Ona je održana u Vršcu prije nekoliko godina.

- Pjevač je uzeo 500 eura za jednu pjesmu. Vol od 500 kg, deset prasića i deset jaganjaca ispred restorana, u sali je sve zlatno. Bilo je pozvano 500 ljudi, a došlo ih je 800, malo je to napravilo problem, ali riješilo se i to. Pjevala je Seka Aleksić koštala ih je nekoliko desetaka tisuća eura - stoji u opisu snimke.

Zatim je tu svadba mladića iz Srbije Kristijana i Njemice Vanese u Kruševcu.

- Mama je kitila pjevače novčanicama od 500 eura. Mama im je na poklon dala skupocjenu kuću, svadba je trajala dva dana - stoji na TikToku.

A tamo 2022. godine u Beogradu je održano krštenje dječaka imena Anthony. Torta je bila u obliku hrama sv. Save, na njezinom vrhu je bila rotirajuća kruna, čak šest ljudi bilo je potrebno da je unesu u salu.

I dok je većina nas za 18. rođendan dobila nekakav simboličan poklon, jedan 18-godišnjak u Srbiji postao je vlasnik nekoliko nekretnina!

- Od djeda - stan u Beogradu. Od bake - vila od 600 kvadrata. Od roditelja - automobil od 80.000 eura i puno zlata - stoji u opisz ove proslave.

Slavljenik je stigao u limuzini, njegov kum je bacao novac po restoranu, uslijedio je vatromet...

