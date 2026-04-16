VIDEO Trump objavio sebe kao Isusa, Iran odgovora AI videom: Isus silazi s neba i mlati Trumpa

Američki predsjednik Donald Trump prije nekoliko dana na društvenim mrežama objavio je fotografiju generiranu umjetnom inteligencijom na kojoj sebe prikazuje kao Isusa. Nakon toga obrušio se na papu Lava jer je ovaj, zamislite vi to, pozvao na mir...

Zvuči nevjerojatno, kao scenarij za neki film davno zaboravljen u ladicama jer se odlučilo da je previše suludo, ali eto, to je svijet u kojem živimo. Svijet u kojem američki predsjednik, koji je sebe prikazivao I kao papu, napada papu Amerikanca.

Trump je kasnije na društvenim mrežama objavio novu fotografiju, ovog puta tu su on i Isus, Isus ga grli?!

Sulude objave američkog predsjednika, koji demantira da je sebe htio prikazati kao Isusa, tvrdi da je on tu doktor, izazvale su burne reakcije širom svijeta. Čak je i Trumpu dosad naklonjena premijerka Italije, Giorgia Meloni, poručila kako je ovo što američki predsjednik radi neprihvatljivo.

U papinu obranu čak je stao i predsjednik Irana.

- Osuđujem uvredu upućenu vašoj ekscelenciji u ime velikog naroda Irana i izjavljujem da skrnavljenje Isusa, poslanika mira i bratstva, nije prihvatljivo nijednoj slobodnoj osobi. Želim Vam slavu uz Allahovu pomoć - napisao je Masoud Pezeshkian na društvenim mrežama.

A iranska ambasada u Tadžikistanu sad je na svojem profilu na Twitteru podijelila snimku generiranu umjetnom inteligencojom koja je u kratkom roku postala viralna. Na snimci se vidi originalna Trumpova objava, na kojoj američki predsjednik sebe prikazuje kao Isusa.

U pozadini se čuje "došao je trenutak suda". U idućem momentu s neba pristiže Isus, udara šamar Trumpu, ima krvi na sve strane, Trump viče "Neeeeee" dok pada u pakao.

Snimka je pregledana gotovo 20 milijuna puta i skupila je više od 110.000 lajkova. Samo ta originalna objava.

Možda će djeca za 50 godina o ovome učiti u školi. Kako je američki predsjednik tijekom rata s Iranom sebe prikazivao kao Isusa pa je iranska ambasada napravila snimku na kojoj Isus silazi s neba i šamara ga.

Neke od rečenica iz ovog teksta stvarno nisam mislio da će itko ikad pisati...