Novi šef DORH-a ipak mora zaustaviti podobna uhićenja...

Stvara se dojam da prijave stoje u ladicama, a mi toliko ladica nemamo. Izjavio je to novi glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić na prozivke da DORH i Uskok neke slučajeve jednostavno ne otvaraju. No to, nažalost, nije istina. Ili barem nije bila. Jelenić će imati priliku to promijeniti.

Možda najbolji primjer je onaj zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića. Od 2007. do 2014. godine, u jeku brojnih afera koje su novinari otkrivali, a DORH zatrpavan veoma konkretnim kaznenim prijavama, oni su šutjeli. Tek 2014. godine, kad Bandić više nije imao zaštitu HDZ-a, a pukli su i odnosi s tadašnjim premijerom Milanovićem, krenulo se u obradu slučajeva. I uhićenja.

Koja dosad nisu rezultirala niti jednom presudom, a za samog Bandića niti optužnicom. Nakon toliko godina, kad su počeli raditi, teže je prikupiti dokaze, a pogotovo utvrditi štetu u zamjenama zemljišta.

Cijene su potpuno drukčije. U slučaju Hrvatskih autocesta također se čekalo godinama, a onda se u nekim slučajevima zbrzalo i na kraju je ispalo da nemamo niti jednog čovjeka iza rešetaka za pljačku “tešku” milijarde kuna.

Ivici Todorić je sad, kad je pao, otkriveno masovno izvlačenje novca, a prije je bio nedodirljivi svetac hrvatskoga gospodarstva.

Uz uvažavanje toga da DORH-u i Uskoku treba bolja oprema, više ljudi, ipak je nemoguće da su toliko dugo morali čekati. To ne bi ni dijete povjerovalo. Čekao se signal, a predmeti su stajali u ladicama. Jelenić je napomenuo da moraju i bolje surađivati s kriminalističkom policijom, a iza te benigne izjave krije se činjenica da su i iz policije masovno curili podaci onima koje su pratili ili su se spremali uhititi ih.

Jelenić je “dijete odvjetništva” i kontinuitet prethodnika Mladena Bajića i Dinka Cvitana. Ako praksu svojih šefova prekine barem u tempiranju istraga, učinit će mnogo.