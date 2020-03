Škoro, tamburaš koji bi državu spašavao, samo - ne zna kako

Divota jedna. A kako? E, to ne zna. Tek se priprema. Okuplja znalce. Kakve znalce? Pa najbolje i najznalačkije, naravno. Odreda enciklopediste i erudite. Što je te dobre ljude dosad sprečavalo da iskažu svu raskoš svojega talenta? To je tajna. S kim bi on u koaliciju? On je u samo jednoj koaliciji, “s hrvatskim narodom”.

Škoro zvuči kao da mu je učitelj govorništva Bernardić. I taj je u “koaliciji s hrvatskim građanima” - čim dođe na vlast, plaća će svima porasti za 500 kuna, ptice će početi proizvoditi galone mlijeka, dostupnoga svakome, a društvo i država će nam postati tako dobri da će i Švicarci moliti za politički azil...

Baš smo prokleta zemlja. Opozicija nam je gora od vlasti. Nije da među njima nema veličanstvenih karaktera, odličnih domoljuba, ali da svu tu ekipu stavite u neki ozbiljniji PIK koji se za mjesto pod suncem bori na surovom tržištu, oni bi ga učas posla doveli do bankrota. Sve će oni napraviti, samo sutra. Tako i u HDZ-u: Miro Kovač skupio oko sebe sve same heroje, koji će za domovinu izginuti - ali ne danas, danas ne smiju. Danas ne žele reći ni tko im to prijeti da će ostati bez posla u svojim, kako je rekao, “općinama, gradovima, županijama”.

Je li on to rekao da stranku čine isključivo zaposlenici u javnom sektoru koji se boje za svoj posao? Koji dakle ne mogu - kako preporučuje knjiga Postanka - zaraditi kruh svoj u znoju lica svojega? Ili kako kaže Pavao: “Ako netko neće raditi, neka i ne jede”. Kakvi su to demokršćani i domoljubi, krjeposni ljudi kojima preko ramena namiguje Miki Bandić? Nema tu kruha. Čim se pojavi ozbiljan političar, poznat ćete ga po govoru. U njemu neće biti fraza i tamburanja. On će reći kome bi uzeo da bi nekome dao i gdje će rezati da bi nešto spasio. Neće ga biti ugodno slušati...