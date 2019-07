10 načina kako stanjiti struk bez dijete i napornog vježbanja

1. Posegnite za probioticima

U svoju prehranu svakako uvrstite probiotike kako bi crijevne bakterije bile u ravnoteži. Naime, kada u crijevima dođe do poremećaja u količini dobrih bakterija, tada dolazi do stvaranja plinova, a time i nadutosti. Probiotici nisu samo odlični za probavu, već i za poboljšanje raspoloženja te jačanje imuniteta.

2. Smanjite unos soli

Unos prevelikih količina soli u organizam uzrokuje nakupljanje i zadržavanje vode u tijelu. Želite li smanjiti obujam oko struka, ali i drugih dijelova tijela, smanjite količinu soli u hrani i ubrzo će višak tekućine izaći iz tijela, osjetit ćete olakšanje.

Foto: Dreamstime

3. Zaboravite na pivo i gazirane sokove

Želite li brzinski malo izravnati trbuh do godišnjeg, suzdržite se od ispijanja hladne pive, ali i gaziranih sokova - mjehurići će potaknuti nadutost, ali ne samo oni - već i sam alkohol. Naime, alkohol potiče razmnožavanje loših bakterija u crijevima, a to će pak rezultirati stvaranjem plinova i napuhnutim trbuhom. Najbolje je piti običnu vodu.

4, Ne jedite otvorenih usta

Žvakanje hrane sa otvorenim ustima potiče gutanje zraka, a to će uzrokovati nadutost. Znači, dok jedete suzdržite se od razgovora, već sačekajte dok ne progutate zalogaj pa tek tada otvorite usta.

5. Izbjegavajte određenu hranu

Ukoliko ste stalno naduti, suzdržite se od graha, luka, brokule, kupusa, cvjetače i ostale hrane koja potiče stvaranje plinova u crijevima. Umjesto toga jedite češće jabuke, kruške i dinje jer su to voćke bogate pektinom koji umiruje i blagotvorno djeluje na probavu. Dobro je jesti i bobice, trešnje, naranče...

Foto: shutterstock

6. Izbjegavajte kaugume

Mnogi ljudi žvaču kaugume kako bi 'ugušili' želju za hranom. Ali, ta metoda održavanja vitke linije može imati neugodnu nuspojavu, a to je - nadutost. Naime, žvakanjem se svako malo proguta mrvica zraka i to se nagomilava u tijelu. Uz to, kaugume sadrže ksilitol, sorbitol ili manitol što može povećati proizvodnju plina u probavnom traktu.

7. Posegnite za đumbirom

Istraživanja su pokazala da komorač, paprena metvica i đumbir umirujuće djeluju na probavu. Oni povećavaju razinu probavnih enzima tako da se hrana lakše probavi i kraće zadržava u sustavu. Osim toga, paprena metvica smanjuje plinove i grčeve, đumbir pomaže kod mučnine, a komorač je prirodni diuretik koji sprječava zadržavanje vode u tijelu, prenosi Reader's Digest.

Foto: Dreamstime

8. Jedite ananas što češće

Jedenje ananasa doprinosi boljoj probavi i smiruje probavni trakt. Naime, ananas je bogat bromelainom, posebno njegov središnji, tvrdi dio. To je enzim koji razgrađuje bjelančevine, ubrzava metabolizam i smanjuje nakupljanje plinova u crijevima.

9. Pomaže i fermentirana hrana

Fermentirana hrana je jako korisna za zdravlje crijeva i pravilnu probavu. Ona potiče razmnožavane dobrih bakterija kao što su bifidobakterije i laktobacili te tako stvara veliki izvor prirodnih probiotika. Osim što pomaže kod smanjivanja stvaranja plinova, potiče i stvaranje serotonina, hormona sreće koji se većinom stvara u crijevima.

10. Ispravite se

To je odličan, brzopotezni trik kako da vam trbuh djeluje ravnije. Pokušajte ravno držanje uvesti u svakodnevnu naviku. U početku se svjesno podsjećajte da se ispravite dok hodate, stojite ili sjedite, a kasnije će vam to ući u naviku i automatski ćete se držati ravno.