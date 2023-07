11 razloga zašto je važno ujutro nešto pojesti: Bez doručka ste umorniji, skloniji debljanju...

No znanstvenici godinama pokušavaju pronaći odgovor na pitanje o tome kako preskakanje doručak utječe na tijelu. Ustanovili su kako, osim lošeg raspoloženja, ta navika može rezultirati i nizom zdravstvenih tegoba zbog kojih će vam kvaliteta života biti narušena.

S druge strane, otkrili su da unatoč negativnom predznaku postoje i neke pozitivne stvari. Brightside je pronašao istraživanja koja pokazuju što se zbiva s tijelom ukoliko ne doručkujete.

1. Višak kilograma

Uvriježeno je mišljenje da preskakanje obroka pomaže gubitku viška kilograma, no to nije točno. Neka su istraživanja pokazala da je glad koju osjećate tijekom jutra povezana s pretilošću, i to ne samo u dječjoj ili adolescentskoj dobi, nego i kod starije populacije.

Razlog leži u činjenici što se zbog preskakanja doručka kasnije prejedate. Također, ako jedete prije spavanja, možete skupiti višak kilograma. No jedna je studija pokazala i da preskakanjem doručka možete zaraditi koji kilogram viška čak i ako se poslije ne prejedate jer na taj način remetite unutrašnji sat tijela.

2. Loše raspoloženje

Kod odraslih je preskakanje doručka povezano s poremećajima raspoloženja. Ljudi koji ne jedu tijekom jutra skloniji su depresiji. Također, preskakanjem prvog obroka u danu tijekom četiri ili pet dana u tjednu povećava se rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 za 55 posto. Također, mogli biste imati niže razine šećera u krvi.

Kad se razina glukoze u krvi snizi, to rezultira poremećajima raspoloženja u smislu opće razdražljivosti. Preporuka je da glukoza ne bude niža od 70 miligrama po decilitru.

3. Umor

Nakon buđenja i dugog perioda bez hrane, rezerve glikogena su se smanjile i treba vam više energije za produktivnost. Ako doručkujete, tijelo rastvara masne kiseline kako bi proizvodilo energiju koja mu treba. No ako preskočite taj obrok, čak i ako se dobro osjećate tijekom jutra, mogli biste za nekoliko sati biti potpuno iscrpljeni.

Također, mogli biste imati problema sa koncentracijom i poslijepodnevnim umorom.

4. Bistrije razmišljanje

Znanstvena istraživanja su pokazala da povremeni post ima nekoliko pozitivnih učinaka. Taj tip prehrane znači da svakog dana imate periode bez hrane koji obično uključuju osam sati jela i osam sati posta. Ako preskočite doručak kako biste ostvarili 16 sati posta, mogli biste pomoći mozgu da bolje pamti. No ako nije riječ o intermitentnom postu, studije su pokazale da redovito preskakanje obroka može negativno utjecati na moždanu aktivnost.

5. Starenje

Teško je za povjerovati, ali preskakanje doručka može usporiti proces starenja. Kalorijska restrikcija i intermitentni post pomažu regulaciji hormona i razinama inzulina. Mnogi ipak radije preskaču večeru.

6. Viša razina kiseline

Dijetetičari kažu da je doručak iznimno važan za ljude koji pate od refluksa kiseline. Preskakanjem obroka razina kiseline se povećava i možete osjećati žgaravicu i probleme s probavom.

7. Vrtoglavica i glavobolja

Nepravilna prehrana i preskakanje doručka može rezultirati glavoboljama i migrenama. Stručnjaci kažu da čak i doručak koji jedete kasnije nego što je to uobičajeno utječe na vaše tijelo prvenstveno zbog pada glukoze u krvi. Glavobolja izazvana nedostatkom hrane je vrlo teška i često je prati blaga mučnina. Postoje i drugi simptomi poput zijevanja, bljedoće i pretjeranog znojenja.

8. Kortizol

Kortizol je hormon stresa, a preskakanjem doručka vaše tijelo može proizvoditi veće količine tog hormona kao odgovor na stres zbog gladi. Zato ćete osjećati tjeskobu i loše raspoloženje. Ako se često tako osjećate, provjerite sa svojim liječnikom je li uzrok možda u razini kortizola.

9. Bolesti srca

Istraživanja su pokazala da ljudi koji preskaču doručak imati 21 posto veću vjerojatnost za razvoj srčanih bolesti. Također, važno je paziti što jedete tijekom jutra. Krafna neće biti dovoljna za sve potrebne nutrijente koji vašem tijelu omogućuju normalan rad.

10. Loš zadah

Ljudi koji preskaču doručak imaju gotovo dvostruko veću vjerojatnost da će patiti od lošeg zadaha, a mnogi nisu ni svjesni tog problema. Bakterije koje uzrokuju neugodan miris mogu se zadržati u ustima tijekom jutra ako niste ništa pojeli.

11. Menstrualni ciklus

Nepravilan menstrualni ciklus može biti povezan s preskakanjem doručka, utvrdila su istraživanja. Dodatno, jače ćete osjećati menstrualne grčeve i bolove. Ako imate takve tegobe, počnite redovito doručkovati.