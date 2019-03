12 načina kako se riješiti sala na trbuhu - jednom zauvijek

Gubljenje kilograma općenito je težak zadatak koji zahtjeva mnogo truda i odricanja. Dobra vijest je ta da je rješavanje masnoća na trbuhu lakše nego na bedrima, kukovima ili drugim dijelovima tijela.

- Prilikom mršavljenja masne naslage na trbuhu prve se otklanjaju - kaže dr. Lawrence Cheskin, voditelj nutricionističkog odsjeka na američkom Sveučilištu George Mason.

[video: 1203189 / MUČE VAS 'ŠLAUFOVI' OKO STRUKA? PIJTE OVA PIĆA I OTOPITE MASTI]

Bez obzira na to, nakupljanje masnoća na trbuhu opasnije je nego na drugim mjestima. Razlog tome je što u tom području dolazi do veće cirkulacije krvi u kojoj se nakuplja više masnoća i šećera. To povećava rizik od srčanih bolesti i obolijevanja dijabetesom tipa dva.

Kako bi se zauvijek riješili masnih naslaga na trbuhu donosimo 12 korisnih savjeta:

1. Jedite namirnice bogate vlaknima

Šećer i ugljikohidrati neće vam utažiti glad pa ćete samo htjeti još i pritom vas debljati. Umjesto toga radije posegnite za namirnicama koje u sebi sadrže vlakna. To može biti kruh od cjelovitih žitarica, zob, povrće, voće, grah, mahune ili chia sjemenke.

2. Hodajte svakodnevno

Ako se niste dugo bavili tjelovježbom, najbolje je da prvo započnete s hodanjem. To će vam pomoći da polako vratite treniranje u svakodnevnu rutinu. Bolje početi polako nego pretjerati i odustati.

3. Počnite s treninzima snage

Trening snage pomaže u izgradnji mišića koji će na kraju zamijeniti masnoću. Osim toga, ubrzat će vam metabolizam pa ćete moći biti fleksibilniji kod izbora namirnica ako vam to predstavlja problem.

4. Unosite dovoljno proteina

Proteini će vam pomoći pri jačanju mišića i manjem osjećaju gladi. Preporučuje se unos najmanje 12 grama proteina prije treninga. Najbolji izbor namirnica koje su bogate proteinima su jaja, piletina, tuna i mlijeko.

5. Radite trbušnjake

Trbušnjaci će vam pomoći izgraditi mišićno tkivo u području trbuha što dovodi do sagorijevanja masti. Radite trbušnjake tri do četiri puta tjedno tako da vježbanje rasporedite na cijeli tjedan. Dobra vijest je da za ovu vrstu vježbe ne trebate plaćati članarinu u teretani.

6. Oslobodite se stresa

U stresnim razdobljima ljudi često posegnu za lošom hranom. Umjesto toga, radije se suočite s izvorom problema kako bi se riješili stresa.

Foto: Dreamstime

7. Spavajte dovoljno

Osigurajte dovoljno sna kako bi vaše tijelo i metabolizam pravilno funkcionirali. Preporučuje se sedam do osam sati sna.

8. Izbacite sokove i alkohol

Sokovi i alkohol visoko su kalorični, a to bi vam moglo otežati dijetu. Osim toga, alkohol potiče glad pa tako dolazite u napast pojesti nešto neplanirano.

9. Kuhajte

Samostalno kuhanje je uvijek sigurnije nego jesti u restoranima. Na taj način kontrolirate unos nepotrebnih začina i namirnica koje vas debljaju.

Foto: dreamstime

10. Smanjite unos ugljikohidrata

Dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata pomaže pri mršavljenju zbog toga što ugljikohidrati imaju veću kalorijsku vrijednost od drugih namirnica kao što su vlakna i proteini.

11. Brojite kalorije

Brojanje unosa kalorija pomoći će vam kako bi ostvarili zacrtan plan mršavljenja. Za mjerenje unosa kalorija postoje i razne aplikacije koje vam mogu pomoći.

12. Budite predani

Budite svjesni svog plana mršavljenja. Kada dođete u napast da pojedete nešto kalorično, zastanite na nekoliko sekundi. Za dobru dijetu bitna je svijest, planiranje i osmišljavanje strategija za napredak.