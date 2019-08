13 simptoma dječje depresije koje roditelji ne smiju ignorirati

Iako se kod djece najčešće javlja u adolescenciji, dječja depresija može se pojaviti već u vrtićkoj dobi. Razlozi su brojni, a među vodećim je uzrocima utjecaj okoline.

- Obično kod jako male djece ne dijagnosticiramo depresiju u pravom smislu riječi, a do prije 50 godina dječja depresija se nije ni dijagnosticirala na ovaj način, ali definitivno danas u sve ranijoj dobi možemo vidjeti pojavu prvih tegoba. Simptomatski postoji velika razlika između dječje i odrasle dobi. S jedne strane je to bojažljivost, tuga, plakanje, odbijanje hrane i slično. Mogu biti posebno izraženi agresija i razdražljivost. Agresija može upućivati na čitav niz problema, pa za dijagnozu dječje depresije treba dobra suradnja roditelja i pedijatra. S druge strane, u težim slučajevima simptomi čak mogu ići do zaostajanja u razvoju, usporenih kretnji, nesanice i problema s hranjenjem - pojasnio je prim. Domagoj Štimac, dr. med., spec. psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije. Roditelj koji je kod svog djeteta zamijetio takve promjene trebao bi se obratiti pedijatru za savjet ili stručnjaku mentalnog zdravlja.

Foto: Getty Images

- Obično je dovoljno po preporuci otići nekom psihologu u vrlo ranoj dječjoj dobi. Kod nas svaki vrtić ima svog psihologa, a imaju ih i u školama. Ako to nije dovoljno, onda specijalisti rade procjenu i dijete upućuju nekom od kliničkih dječjih psihologa. Možda se pojavi potreba za psihoterapijskim tehnikama ili se uključi i dječjeg psihijatra. Farmakoterapija se ipak rjeđe daje u dječjoj dobi, ali kad su simptomi tvrdokorniji, kombinacija psihoterapijskih tehnika i lijekova je neophodna - nastavio je prim. Štimac.

U nastavku donosimo 13 najčešćih simptoma dječje depresije na koje bi roditelji trebali obratiti pažnju.

Foto: Dreamstime

1. Ocjene u školi su sve lošije

Dječja depresija može uzrokovati smanjenu usredotočenost, pa će dijete zato teže pratiti nastavu ili slušati učitelja, pa čak i pisati zadaću. Ako je riječ o odlikašu koji je iznenada počeo imati slabije ocjene, možda trebate pomnije provjeriti što se zbiva.

- Mnogi se žale na gubitak pažnje i koncentracije, a ne na osjećaj tuge. Zbune se lako i onda moraju iste stvari raditi stalno ispočetka. Osjećaju kao da im mozak ne radi - kaže dr. John Walkup sa odjela dječje i adolescentne psihijatrije na Weill Cornell Medical College i New York-Presbyterian Hospital.

Foto: Dreamstime

2. Spava, ali se ne odmori

Tinejdžeri puno spavaju, no ako se iznenada promijene navike spavanja to može biti znak depresije.

- Neka djeca vole drijemati tijekom cijelog poslijepodneva, a pojedini ljudi s depresijom rano ustaju i imaju poteškoće sa spavanjem. Njihov san nije osvježavajući i sljedećeg se dana osjećaju iscrpljenima koliko god spavali. Kod djece to može utjecati na obrazovanje i društveni život. Obično djeca i tinejdžeri kažu da se osjećaju iscrpljeno. Često kasne i gube stvari ili ne naprave zadaću jer su drijemali poslijepodne. To utječe na njihov život - kazala je Lynne Siqueland, psihologinja u Children’s and Adult Center for OCD & Anxiety u Plymouthu.

Foto: Dreamstime

3. Osjeća se bezvrijedno

Ako dijete kaže da njega ili nju nitko ne voli ili da se osjeća posve bezvrijedno, provjerite što stoji iza takvih izjava. Stručnjak može mališanu pomoći i odvratiti ga od takvih misli.

- Treba identificirati loše misli orijentirane prema depresiji i pronaći bolji način gledanja na stvari. To je velik izazov - kazala je dr. Debra Kissen iz ordinacije Light on Anxiety Treatment Center.

Foto: dreamstime

4. Ne dobiva pozivnice, ali ga nije briga

Ljudi s depresijom često se izoliraju od drugih. Tinejdžeri koji osobito dobro osjećaju takva otuđenja mogli bi prestati zvati djecu koja su se odvojila i prestati se družiti s njima.

- Kolege se često neće zapitati što ne valja, dok dijete koje se osjeća loše neće tražiti ugodna iskustva. Blizu njih nije zabavno, pa ispadaju iz društva - pojašnjava dr. Walkup.

5. Odbija zabavu

Zbog stresa oko škole, drama s prijateljima ili sportskih i umjetničkih audicija, razumljivo je da vašem djetetu ponekad treba mira. No pripazite ako stvari koje su za dijete ranije bile opuštajuće sad više to nisu.

- Družimo se s prijateljima i idemo na vikende s njima zato što nas to raduje i opušta. Depresivni ljudi na to ne odgovaraju dobro i osjećaju nelagodu jer ne mogu odgovoriti na način na koji se to od njih očekuje - nastavlja dr. Walkup.

Foto: Dreamstime

6. Napetost kod svakog razgovora

Dječja depresija ponekad se skriva iz agresije, pa ju je teže prepoznati.

- Problem je što mnoga djeca, pa ni tinejdžeri, ne izgledaju tužno nego ih sve iritira. Tipično tinejdžersko ponašanje odnosi se na promjene raspoloženja. Vaše je dijete možda iz škole došlo neraspoloženo, ali se tijekom večere raspoloženje popravilo. No ako vaše dijete eksplodira na vas bez obzira na situaciju, možda je riječ o depresiji - upozorava dr. Siqueland.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

7. Ne veseli se sretnim uspomenama

Neka su djeca nesretna, ali nisu klinički depresivna. Kako biste uočili razliku, provjerite kako vaše dijete reagira kad govorite o sretnim uspomenama. Netko tko je samo nesretan obradovat će se prisjećanju boljih vremena. No depresivno dijete neće se razvedriti.

- Ako upitate za sretnija vremena, obično ponovo proživljavamo takve uspomene. No ako to ponovite s nekim tko je depresivan, reći se: Ne podsjećaj me na to, to je bilo u nekom drugom vremenu. Slično, dijete s depresijom ne može zamisliti sretnu budućnost - opisao je dr. Walkup.

Foto: Unsplash

8. Plače više nego obično

Plakanje je zdrav način izražavanja emocija. No ako inače sabrano dijete počne nekontrolirano plakati, promotrite kakve ga situacije dovode do plača. Ako osjećate da nešto nije u redu, nemojte to pripisati samo hormonima.

- Provjerite prati li taj plač činjenica da se dijete zatvara u sebe i ne želi se baviti stvarima koje su ga nekad veselile? Ako osjećate da stvari nisu kakve bi trebale biti, konzultirajte se s pedijatrom ili psihologom - ističe dr. Kissen.

9. Ne želi da ga tješite

Normalno je osjećati tugu, pogotovo ako smo doživjeli nešto što nas je duboko dotaknulo. Obično ljudi traže utjehu i podršku u teškim trenucima. Depresivno dijete možda će izmigoljiti iz vašeg zagrljaja znajući da on neće odagnati tugu.

- Ako zagrlite nekoga tko tuguje, reći će vam: 'Hvala što si ovdje i što mi pružaš podršku'. No depresivni ljudi govore: 'Zbog tvog se zagrljaja osjećam lošije jer se želim osjećati bolje, a ne mogu' - ističe dr. Walkup.

Foto: dreamstime

10. Često ste kod doktora

Fizička bol poput bolova u glavi ili u trbuhu može se razviti kao prateći simptom depresije. Ako ste s djetetom često kod liječnika zbog takvih simptoma kojima se ne nalazi uzrok, vrijeme je za uzbunu.

- Liječnik kojeg često posjećujete mogao bi prepoznati simptome depresije - kaže dr. Siqueland.

Foto: Dreamstime

11. Gubitak interesa

Nije razlog za uzbunu ako je dijete izgubilo interes za igranjem nogometa u klubu u koji ste ga upisali, ali ako je izgubilo interes za druženjem s prijateljima, školom i igrom, onda je to već ozbiljan problem.

- Depresija ne zahvaća samo jedan aspekt života nego zamagljuje većinu onih stvari kojima se netko bavi - objašnjava dr. Kissen.

Foto: Dreamstime

12. Drugačije prehrambene navike

Simptom depresije može biti i promjena apetita, bez obzira je li inače izbirljivo dijete počelo s prejedanjem slasticama, ili je ljubitelj hrane naglo izgubio volju za jelom. Djeca mijenjaju prehrambene navike kako odrastaju, no budite svjesni da je nagla i neočekivana promjena razlog za uzbunu.

- Kod depresije riječ je o nizu simptoma, a svaki pojedinačni može imati na stotine objašnjenja - ističe dr. Kissen.

Foto: Dreamstime

13. U obitelji je bilo depresije

Dok neki ljudi razviju depresiju bez obzira na obiteljsko naslijeđe, kod drugih je često riječ upravo o naslijeđenom stanju, kaže dr. Walkup. Čak i ako srodnici nisu imali formalnu dijagnozu, promislite je li netko imao simptome koji bi mogli upućivati na depresiju. Ako je odgovor pozitivan, dijete vam je u riziku.

- To je prva stvar koju treba učiniti prije provjere simptoma, pitati je li bilo slučajeva depresije u obitelji. Možete se osigurati na razne načine, ali treba provjeriti obiteljsku povijest - zaključuje dr. Walkup.