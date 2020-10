Friteza na vrući zrak nije zdraviji izbor ako je ne znate koristiti

Iako se ideja o kuhanju na vrućem zraku čini zdravijom od pečenja hrane u dubokim mastima, stručnjaci kažu da to nije uvijek točno jer ovisi o načinu na koji koristite svoju fritezu

<p>Friteze na vrući zrak novi su hit i ljudi ih rado kupuju jer ih privlači ideja zdravije pripreme omiljenih jela. No liječnik dr. Zac Turner upozorava da friteze na vrući zrak zapravo mogu biti opasne, piše <a href="https://www.kidspot.com.au/lifestyle/fitness-and-wellbeing/me-time/your-air-fryer-isnt-as-healthy-as-you-think/news-story/9b658ba9e59e6c6febcb140647a625f0">Kidspot</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Anti age prehrana</p><p>- Friteza na vrući zrak koristi 50 puta manje ulja za prženje nego klasična friteza zbog čega vam se čini da je hrana koju pripremate zdravija. Nemam ništa protiv friteza na vrući zrak, no ne sviđa mi se kako ih ljudi zloupotrebljavaju. Te friteze mogu biti zdrava alternativa prženju u ulju, ali samo ako ih ne natovarite lošom hranom, ističe on.</p><h2>Sva pržena hrana je nezdrava</h2><p>Ribice s pomfritom ili pileći nuggetsi zdraviji su ako ih pripremate u fritezi na vrući zrak, no to ne znači da su općenito zdravi.</p><p>- Mnoga naša omiljena hrana je nezdrava. To znači da konzumacija pilećih nuggetsa ili prženog krumpira za večeru nije zdrava samo zato što je ta hrana pripremljena u fritezi na vrući zrak. Još jedete konzervanse, visoke razine soli i ne konzumirate vitamine i minerale, ističe on.</p><p>Problem s nezdravom prehranom je, smatra on, što je lako dostupna i brzo se priprema.</p><p>- Osnovni problem nezdrave prehrane je činjenica da nas tješi njezina jednostavnost pripreme. Od narudžbe do konzumacije za cheeseburger vam treba samo pet minuta, a poslije ćete to požaliti. No zdrav i nutritivno balansiran obrok možete pripremati i oko sat vremena, istaknuo je on.</p><h2>Trebamo li koristiti friteze na vrući zrak?</h2><p>Dr. Turner smatra da friteze na vrući zrak ne treba izbaciti iz kuće, no da bismo morali pažljivije birati namirnice koje u njemu pripremamo kako bismo konzumirali zdrave obroke.</p><p>- Za početak, uživajte u smrznutoj hrani koji ćete pripremiti u fritezi svako toliko, ali tome pridodajte i smrznuto povrće- Stvorite naviku balansiranja namirnica na tanjuru. Primjerice, stavite u fritezu brokulu, a kad je gotova prelijte je limunovim sokom i pahuljicama chillija. E sad imate nešto ukusno i zdravo, istaknuo je.</p><p>Umjesto da se otarasite friteze, stvorite oko nje zdrave navike. U trgovini izbjegavajte odjel sa gotovom smrznutom hranom kad idete u kupovinu. Ako pak kupite nešto nezdravo, u košaricu dodajte još tri zdrava komada hrane. A tu je, naravno, i stvar pripreme hrane.</p><p>- Znam ljude koji unaprijed pripremaju hranu za cijeli tjedan. Kuhaju nedjeljom i onda zamrznu hranu. Kad žele jesti, jednostavno ubace porciju u fritezu na vrući zrak. To je izvanredan način da kupljenu svježu hranu iskoristite bez da se stigne pokvariti pa je potom bacate. Usto, priprema hrane unaprijed omogućuje vam kontrolu porcija i njihove veličine. Često jedemo previše kako bismo se utješili, a na ovakav način to zaustavljamo, zaključio je liječnik.</p>