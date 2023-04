5 recepata za fine, zdrave juhe: Sa špinatom i lećom, s mesnim okruglicama, od češnjeka...

Mnogi ljudi obožavaju pojesti tanjur bogate tople juhe prije ručka ili večere zimi, jer ugodno zagrije organizam i pomaže u probavi teške i masne hrane. Mudro je nastaviti tu naviku i sada kad je proljeće, jer su upravo lagane povrtne juhe na proljeće najbolji način da u prehranu uvedete što više mladog povrća, a time i vrijednih sastojaka koje ono sadrži.

POGLEDAJTE VIDEO: Tajni sastojak koji obogaćuje okuse

Grašak, luk, kelj, zelene salate, mrkva, šparoge, divlji češnjak, krumpir, koromač i bob, ili slanutak, samo su neke od namirnica koje mogu imati glavnu riječ u pripremi kremastih juha ili proljetnih variva. Odličnu gustu juhu možete dobiti i dodavanjem amarantha ili prosa te palente s povrćem, na primjer. Trebate li juhu koja je malo 'jača' dodajte malo pržene pancete, dimljenog lososa ili ploške kobasice. A želite li ih zagustiti, jedan od načina je da dodate žitarice: ječam, zob, amaranth i slično.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Dobra stvar kod tih laganih juha je to da se ne kuhaju dugo te da svaki dan možete imati nove okuse na stolu, ovisno o tome što ste ubacili u lonac. Idealne su za ponijeti na posao (u termosici će održati i potrebnu toplinu pa ih ne treba podgrijavati), a korisno je i to što takvu juhu možete skuhati u količini za dva do tri dana, pa ćete imati manje obaveza oko kuhanja.

Evo nekoliko recepata za proljetne juhe koje će vas oduševiti:

Leća s mladim špinatom

Foto: Dreamstime

Sastojci:

Priprema:

Na zagrijanom ulju pirjajte narezane mrkve i luk. Nakon dvije minute dodajte protisnut češnjak. Ulijte temeljac i pelate koje ste prije toga dobro usitnili. Promiješajte pa dodajte leću i začine. Posolite i popaprite i pustite da zavrije, pa smanjite vatru i kuhajte još 35 minuta. Dodajte na kocke narezanu tikvicu i za pet minuta nasjeckan mladi špinat. Nakon pet minuta ulijte sok od limuna i malo vode ako je potrebno. Poslužite uz ribani parmezan.

Juha od cvjetače

Foto: Dreamstime

Sastojci:

Priprema:

U loncu na zagrijanome maslacu pirjajte narezan češnjak, kolutiće poriluka i pastrnjaka. Kuhajte dok povrće ne omekša, oko 10 minuta. Dodajte cvjetaču narezanu na manje komade, kockice krumpira i pileći temeljac. Kad zavrije, smanjite vatru i kuhajte još 20 minuta. Dodajte timijan, muškatni oraščić, sol i papar. Izblendajte juhu dok ne postane glatka. Pospite je vlascem i poslužite.

Krem juha od češnjaka

Foto: Dreamstime

Sastojci:

Priprema:

Izmiksajte češnjak do gustoće paste. Zagrijte ulje u velikom loncu na laganoj vatri. Dodajte pastu od češnjaka i kuhajte neprestano miješajući dok pasta ne počne mijenjati boju. Umiješajte pileću juhu i vino. Zakuhajte smjesu. Smanjite vatru i kuhajte 30 minuta. Umiješajte mlijeko, vrhnje i krumpir pa kuhajte još 30 minuta. Juhu izmiksajte u blenderu i vratite u lonac. Posolite i popaprite po ukusu. Prilikom posluživanja dodajte par bobica grožđa koje će istaknuti okus juha.

Pileća juha od mesnih okruglica i povrća

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Sastojci:

Priprema:

Zagrijte ulje u velikom loncu na srednjoj vatri. Dodajte luk i češnjak i kuhajte, povremeno miješajući, dok ne porumene, 4 do 6 minuta. Dodajte vino i timijan. Kuhajte dok vino ne postane sirup, 1 minutu. Dodajte pileći temeljac. U međuvremenu u zdjeli lagano pomiješajte piletinu, krušne mrvice, jaje, parmezan, peršin, bosiljak i po 1/2 žličice soli i papra. Oblikujte okruglice. Ubacite ih u juhu. Smanjite vatru na najmanje, poklopite i pirjajte dok se okruglice ne skuhaju, 7 do 9 minuta. Dodajte rezance i rajčice. Kuhajte, povremeno miješajući, dok rezanci ne omekšaju, 3 do 4 minute. Umiješajte ocat. Začinite sa soli i paprom. Poslužite odmah.

Gusta juha od tikvica

Foto: Dreamstime

Sastojci

Priprema:

Očistite tikvice i nasjeckajte ih, pa skuhajte u vodi sa češnjakom. Ako nemate povrtni temeljac, vodu u kojoj su se kuhale tikvice sačuvajte. Potom tikvice pasirajte štapnim mikserom. Stavite na dno lonca malo ulja i kratko popržite brašno, dodajte usitnjene tikvice i češnjak te dolijte vodu u kojoj su se tikvice kuhale, ili povrtni temeljac. Kuhajte desetak minuta.Umutite kiselo vrhnje sa žumanjkom. Maknite juhu s vatre i ulijte vrhnje u nju. Vratite na vatru i prokuhajte još pet minuta. Dodajte nekoliko kapi octa. Prije posluživanja pospite sjeckanim peršinom.

Najčitaniji članci