Kako se riješiti masnoća oko trbuha

Zbog hormonalnih promjena, svakodnevnog stresa i nedostatka sna, višak masnoća kod žena se često taloži na području trbuha. Pokušavate li ga se riješiti, morate promijeniti loše navike

<p>Dokazano je da masnoća oko trbuha povećava rizik od srčanih bolesti i dijabetesa, kaže dr. sc.<strong> Michele Olson</strong>, stručnjakinja za održavanje zdrave kondicije, te dodaje kako je lako nakupiti masno tkivo u tom predjelu, a vrlo teško riješiti ga se. </p><p>- Zbog hormonalnih promjena, svakodnevnog stresa, nedostatka sna, žene s viškom kilograma taj višak sve češće talože baš u području trbuha, a tome pogoduje i višak kilograma koji zaostane nakon trudnoće - kaže liječnica, inače profesorica na koledžu Huntingdon, u Montgomeryju. No, dodaje kako postoje promjene koje možemo usvojiti da bismo smanjili skupljanje viška masnoća u tom predjelu tijela. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo zašto ne možete skinuti salo s trbuha</p><h2>1. Pročistite svoju prehranu</h2><p>Ako redovno jedete industrijski prerađenu hranu (čips, peciva, slatkiše, polugotove i gotove proizvode, salame), povećan je rizik od nakupljanja viška kilograma. </p><p>- Ova hrana proizvodi se uz pomoć zaslađivača, poput kukuruznog sirupa s visokim sadržajem fruktoze, koji u visokim količinama potiče sakupljanje masnoće u jetri, što dovodi do debljanja, upala i srodnih bolesti - objašnjava <strong>Rachel Fine</strong>, vlasnica tvrtke za savjetovanje o zdravoj prehrani To Pointe. Umjesto toga, kaže, treba se odlučiti za namirnice koje imaju zdrave količine topljivih vlakana, kao što su zobene pahuljice, batat, avokado i agrume. Postoji istraživanje koje ukazuje na to da okretanje takvim namirnicama pridonosi smanjenju masnoća oko trbuha. </p><h2>2. Usporite s alkoholom</h2><p>Smanjen unos alkohola također može pomoći, kaže Fine. Alkohol sadrži oko sedam kalorija po gramu. Kako se brzo apsorbira, kad ga konzumiramo pretjerano, metabolizam alkohola narušava metabolizam drugih makronutrijenata, poput ugljikohidrata i masti, te tako potiče pohranu masti, a ne razgradnju, pojašnjava. </p><p>Svakako treba ograničiti i konzumaciju gaziranih pića, savjetuje <strong>Vanessa Voltolina</strong>, dijetetičarka iz New Yorka. Umjesto toga, držite se vode, koja može djelovati kao sredstvo za suzbijanje apetita, te pomaže ispiranju tijela, kako bi se smanjio osjećaj nadutosti, prenosi portal <a href="https://www.health.com/weight-loss/how-to-lose-belly-fat-fast?utm_campaign=health_health_trueanthem&utm_content=bestofevergreen&utm_medium=social&utm_source=Facebook.com&utm_term=5edeadb23ebced0001a7c5df">Health.</a></p><h2>3. Obavezno vježbajte</h2><p>Vježbanje, poznato je, potiče aktivnost u crijevima, dok istraživanje u časopisu Cell Metabolism ukazuje na to da posebno pomaže smanjiti visceralnu masnoću. Ključ gubitka masnoće u trbuhu je u redovnom znojenju tijekom vježbanja. Olson ističe kako je bitno da tijekom vježbanja značajno povećate broj otkucaja srca, jer time raste ispuštanje epinefrina u krvotok i stanice. Pozitivna nuspojava epinefrina je to da on aktivira veće otpuštanje trbušnih masti u krvotok, kako bi se iskoristile za energiju, pojašnjava. </p><p>Zbog toga preporučuje intenzivan trening s utezima, te intenzivne kardio vježbe u intervalima.</p><h2>4. Ne štedite na spavanju</h2><p>Nedostatak sna je siguran način da vam struk dođe u pitanje. Zbog nedostatka sna proizvodi se više hormona gladi, što dovodi do povećanja grelina, koji potiče apetit, te smanjenja leptina, koji signalizira mozgu kada smo siti. Istraživanje je pokazalo da kad se nismo dobro odmorili, veća je vjerojatnost da ćemo posegnuti za bezvrijednom hranom, koja pridonosi stvaranju masnih naslaga. Zato svaki dan nastojte osigurati sedam do osam sati sna. </p><h2>5. Opustite se </h2><p>Stres u različitim oblicima može narušiti vaše zdravlje. Bilo da se radi o velikom projektu, rokovima koji izazivaju stres ili velikom životnom događaju, sve to djeluje na tijelo na isti način: Aktivira se odgovor za borbu ili bijeg. </p><p>- Kako percepcija stresa u vašem tijelu raste, kortizol, koji se naziva i hormonom stresa, također raste - objašnjava dr. <strong>Nana Yaw Adu-Sarkodie</strong>, obiteljska liječnica. Dodaje kako kronični stres može dovesti do povećanja kortizola i drugih hormona stresa, što dovodi do rasta šećera u krvotoku, debljanja, probavnih tegoba, depresije i niza drugih negativnih učinaka na zdravlje. </p><p>Studije pokazuju da su žene koje su osjetljivije na stres, imaju veću vjerojatnost da će imati višak trbušne masti i višu razinu hormona stresa, kortizola. Jedan od razloga bi mogao biti taj da su žene u stresnim danima sklone jesti slatkiše, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Psychoneuroendocrinology. Zbog toga se isplati pokušati držati razinu stresa pod kontrolom, prvenstveno meditacijom. </p>