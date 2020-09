Zašto ne možete skinuti šlauf oko struka

Ako se želite riješiti šlaufa oko struka, a ne pomaže ni stroga dijeta, niti iscrpljivanje vježbanjem, problem je vjerojatno u navikama kojih se držite, a koje zapravo - doprinose debljanju

<p>Ako se nikako ne možete riješiti nakupljenog sala oko trbuha, čak ni uz ekstremnu dijetu, vježbanje i zamatanje pojasom za kojega se na Internetu 'jamči' da otapa salo, problem je vjerojatno u navikama koje imate, a koje zapravo pridonose tome da šlauf oko struka stalno raste.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kuhari znaju kako se mršavi</p><p>Evo nekih od njih: </p><h2>Nedostatak sna</h2><p>Studija provedena na 70.000 žena pokazala je da nedostatak sna može biti uzrok debljanja u struku te da može biti povezan s viškom kilograma. Studija je pokazala da se to odnosi na žene koje spavaju kraće od 6 sati dnevno, što je nekima priskrbilo višak i do 30 kilograma. </p><h2>Radite krive vježbe</h2><p>Ubijate se od vježbanja, a šlauf se ne smanjuje? Vjerojatno zato što niste aktivirali 'prave' mišiće', kažu stručnjaci. Naime, ako želite smršaviti u tom području, dobro je fokusirati se na trbušne, leđne, zdjelične i kose mišiće. Na taj način sagorjet ćete više kalorija nego mnogim drugim vježbama, te naciljati točno ono što želite stanjiti. </p><h2>Godine dodaju kilograme</h2><p>S godinama postaje sve teže smršaviti, što se posebno odnosi na žene u razdoblju nakon menopauze. Naime, tada pomalo usporava proizvodnja estrogena i progesterona, pa žene postaju sklonije nakupljanju kilograma, posebno oko struka.</p><h2>Prerađena hrana</h2><p>Peciva, krekeri, bijeli kruh, gotova i polugotova jela i salame povećavaju upale u tijelu, pa je teže smršaviti. Zato se okrenite svježem voću i povrću i hrani spravljenoj kod kuće. </p><h2>Previše loših masti</h2><p>Debljanje se može povezati s konzumacijom previše zasićenih masti, kojih također ima u prerađenim proizvodima, ali i u mlijeku, te mesu. Zato se ne preporučuje pretjerivanje s konzumacijom mlijeka i mliječnih proizvoda i mesa. Meso češće zamijenite ribom, koristite maslinovo ulje i orašaste plodove. </p><h2>Stres</h2><p>Dugotrajni stres također povećava sklonost debljanju, i to dvojako. Kad smo u stresu, skloni smo više jesti, često nezdravu hranu. Osim toga, stres povećava razinu kortizola u organizmu, što je povezano s razvojem visceralnih masti, piše portal <a href="https://www.stethnews.com/0728/why-are-you-not-losing-weight-we-got-answers/">Steth News.</a> </p>