6 savjeta kako pomoći sebi i drugima kod napadaja panike

<p>Podržite one koje volite za vrijeme straha i tjeskobe jer su panični napadaji ponekad zastrašujući, posebno ako je osoba koja prolazi kroz napad netko do koga vam je stalo. Bez obzira jeste li ga sami iskusili, znajući kako pomoći nekome tijekom napada panike može biti teško.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti kako preživjeti paniku i pandemiju</p><p>Želite pomoći, ali ne želite reći ili učiniti nešto pogrešno. Što možete učiniti?</p><p>Panični napad je iznenadna epizoda jakog straha koja pokreće snažne fizičke reakcije kada nema stvarne opasnosti ili očitog uzroka.</p><p>Mnogi će ljudi imati jedan ili dva od ovih napada tijekom svog života, dok drugi pate od ponavljajućih napadaja panike. Ti su napadi normalni i ništa se ne morate bojati.</p><p>Ako osoba do koje vam je stalo doživljava redovne napade panike, trebate znati kako reagirati. Naoružavanje znanjem je najbolji način na koji možete podržati tu osobu i voditi ih kroz njihove osjećaje panike.</p><h2>Evo kako pomoći voljenoj osobi kada ima napad panike:</h2><h2>1. Prepoznajte znakove napada panike</h2><p>Ako niste netko tko pati od napada panike, možda nećete razumjeti ili prepoznati kada druga osoba proživljava napad panike.</p><p>Napadi panike obično počinju osjećajem straha, nedostatkom daha, lupanjem srca, vrtoglavicom ili drhtanjem i osjećajem gušenja. Ovi znakovi nisu isti za sve, pa vam pomaže pitati drugu osobu što obično doživljavaju tijekom napada panike.</p><p>Jednom kada se upoznate s njihovim ponašanjima, postaje lakše ostati miran u situacijama u kojima vaš partner doživljava paniku. To vam može čak pomoći (i njima) da zaustavite napad panike prije nego što se dogodi.</p><h2>2. Plan djelovanja</h2><p>Znati što učiniti i kako unaprijed pomoći najbolji je način na koji možete podržati drugu osobu nakon što se dogodi napad panike.</p><p>Otvoreno komunicirajte s osobom i podijelite jedno s drugim kada i zašto se osjećate tjeskobno i u strahu. Koji su vaši okidači? Mjesta? Ljudi? Određeni događaji? Pokušajte otkriti što vas najviše potiče na strah i kako ga se najbolje rješavate.</p><p>Neki loše reagiraju na gužvu, male prostore ili određene teme razgovora. Međutim, puno ljudi ne zna zašto točno ima panične napade. Dakle, trebate razumjeti da neke osobe možda i ne žele razgovarati o svojim okidačima napadaja panike. </p><h2>3. Ostanite mirni</h2><p>Panični poremećaj pogađa oko 6 milijuna odraslih u SAD-u. Ako shvatite da su napadi panike normalni i da se nema čega bojati, pomoći ćete nekome tko to doživi.</p><p>Nema potrebe da se obojica plašite! Ne možete pomoći nikome ako se i sami uspaničite, pa se opustite i budite mirni.</p><p>Razgovarajte s drugom osobom umirujućim tonom. Dajte im do znanja da doživljavaju napad panike i da će to proći.</p><p>Borba protiv napada panike u prvi plan samo pojačava instinkte u borbi koji pokreću panične napade.</p><h2>4. Stavite akciju iza svojih riječi</h2><p>Reći pravu stvar je važno, ali činiti pravu stvar još je korisnije kada netko doživi paniku ili anksioznost.</p><p>Pitajte drugu osobu što im treba. Možda će htjeti sjesti ili promijeniti lokaciju. Neki se žele stisnuti, dok drugima treba prostora.</p><p>Duboko disanje je također odličan način za olakšavanje osjećaja panike.</p><p>Vaše bi riječi trebale imati smislenu akciju kada pokušavate razgovarati. Zapamtite, riječi 'ostanite mirni' gotovo nikada ne pomažu nekome da ostane miran.</p><h2>5. Budite razumljivi i pokažite suosjećanje</h2><p>Panični napadi ponekad mogu biti izvor srama za ljude koji pate od njih. I da, može biti frustrirajuće kad vam tjeskoba vašeg partnera upropasti noć ili privuče drugima pažnju u javnosti.</p><p>Napadi panike rađaju se iz straha, pa ako vaš partner ne može o tome stvarno razgovarati, nemojte to shvaćati osobno. Oni bi mogli samo iskusiti osobni bijes ili frustraciju i iznijeti to na sebe.</p><p>Shvatite da vaš partner može biti zbunjen anksioznošću kao i vi. Korisnije je biti suosjećajan nego pokušati siliti ih na razgovaranje o problemu.</p><p>Dajte im do znanja da su njihovi osjećaji zakoniti i valjani.</p><h2>6. Znate kada potražiti pomoć</h2><p>Ako je vaš partner sklon napadima panike, nemojte žuriti sa pozivom za pomoć jer bi zbog toga situacija mogla biti još stresnija.</p><p>S obzirom na to, možda ćete trebati obratiti se za hitnu pomoć ako osjećaju bol u grudima, odnosno stiskanje koje se premješta na ruke i ramena ili ako simptomi napadaja panike potraju duže od 20 minuta bez poboljšanja, piše<a href="https://www.yourtango.com/2020334470/how-help-your-partner-if-theyre-having-panic-attack" target="_blank"> Your Tango.</a></p>