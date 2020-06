Emocije su vam kao ringišpil i stalno pružate otpor? Vaše tijelo je pod velikim stresom

<h2>1. Ne možete držati oči otvorene</h2><p>Ovo može biti i simptom umora iscrpljenosti, no tijelo ima nagon da se odmori i uslijed stresnih perioda te nas navodi na san. Prema velikom istraživanju Američkog psihološkog udruženja iz 2015. godine, 32 posto ljudi koji su doživljavali stres naveli su umor kao simptom. Pospanost je normalna, no ako se javlja svaki put kada doživljavate stres, treba dobro uočiti razliku i potražiti izvor problema. </p><h2>2. Osjećate više emocija odjednom</h2><p>Ako ste jedna velika lopta emocija te primjerice u isto vrijeme osjećate bijes, frustraciju, usamljenost i strah, to može biti znak da ste pod stresom. Isto tako ako vam se misli vrte i ne možete se usredotočiti na trenutak. Preplavljenost emocijama događa se u trenutku kada više nemamo osjećaj kontrole. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Bacanje sjekira za oslobađanje od stresa</p><h2>3. Ukočenost</h2><p>Neke stresne situacije djeluju tako da se osjećamo kao nepokretnima. To je osjećaj ukočenosti i slabijeg disanja. 'Smrzavanje' je prirodna reakcija na na fizičke opasnosti, ali je odgovor i na stanje uma. </p><h2>4. Lako se prepuštate suradnji </h2><p>Još jedan manje prepoznatljiv simptom stresa je lakša želja za suradnjom. To je obrambeni mehanizam, a povezan je s evolucijom. Na primjer, u pljački ćete lako ispuniti zahtjeve onoga tko prijeti. U emocionalnom smisli, pristanak je sličan makar je prijetnja neusporediva. </p><h2>5. Osjećate kao da ćete se onesvijestiti</h2><p>Stresne situacije ponekad mogu pratiti vrtoglavica i mučnina, no bez obzira, najbolje je obratiti se liječniku kako bi saznali izvor takvog stanja. </p><h2>6. Tijelo vas boli</h2><p>Ako ste se ikada probudili i imali osjećaj kao da ste dan prije trčali maraton, razlog tome može biti i stres. Ponekad vam je potrebno da se dobro istegnete od svakodnevne napetosti i uočenosti, no i fizička bol može biti manifestacija stresa. Glavobolja, bolovi u donjem dijelu leđa i bolovi u mišićima su najčešći simptomi. </p><h2>7. Jedete bez razloga</h2><p>Treba razlikovati hranimo li se u nekoj situaciji zbog stvarne gladi ili je to emocionalna reakcija. Hrana kao utjeha može dovesti do nepoželjnog debljanja i drugih zdravstvenih rizika, a isto tako nije rješenje problema, piše The<a href="https://www.thehealthy.com/mental-health/stress/weird-stress-symptoms/" target="_blank"> Healthy. </a></p>