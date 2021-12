Većina će za sebe reći kako ne vole 'toplo-hladne' igrice, no psiholozi tvrde da su one jednako važne za vezu kao što je to predigra za seks. Pokazivanje odmah na početku da vam se netko jako sviđa, i da ste zbog njega spremni na promjenu planova te iniciranje kontakta najčešće su nesvjesne greške koje mogu sabotirati vezu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dobrica

Brojni će se muškarci i žene požaliti kako je netko odustao od njih jer su 'predobri'. U ljudskoj je psihologiji poriv da više cijenimo ono za što se trebamo malo više pomučiti, a 'dobricom' se često opisuje netko tko radi sve da bi ugodio drugoj strani.

Drugim riječima, dobricama se često smatraju oni nesigurni. Jedna stvar je sigurna, i muškarce i žene privlače partneri sa samopouzdanjem, a ono se nazire kroz igre osvajanja.

Nemojte biti prvi

Tek ste upoznali nekog i svidio vam se na odmah da vas već vidite kao odličan par. Stanite na loptu. Svaki odnos se razvija svojim specifičnim tempom. Nemojte brzati, naučite biti strpljivi i uživajte u tom uzbuđenju nečeg novog što duže.

Upoznavanje i otkrivanje je najdivnije i najuzbudljivije razdoblje u svakom odnosu. Nemojte prvi ostvarivati kontakt, potrudite se da i vi budete lovina. Dopustite da druga strana prva prilazi k vama. Onaj tko čini prvi korak uvijek je u slabijem položaju.

Uživajte biti solo ili se pretvarajte da to činite

Prelaženje iz veze u vezu samo zato što niste navikli biti sami, vrlo je loše jer si ne dajete priliku upoznati sami sebe. Poznavanje sebe najbitnija je stavka kako biste mogli funkcionirati s drugima. Ako ste nedavno izašli iz veze, pokušajte neko vrijeme biti sami i uživajte u tome.

Poanta je da ako ste sretni i bezbrižni i ljudi oko vas će to primijetiti. Izlazite s prijateljima i radite zabavne stvari koje vas usrećuju. Idite na društvena događanja i upoznajte nove ljude.

Ostavite mjesta mašti

Poanta zavođenja je držanje druge strane zainteresiranom za vas. Neka vam postavljaju pitanja, a vi odgovarajte. Ako vas pita što radite, i iako vi nemate planova, nemojte to u potpunosti pokazati. Držite odnos na laganoj vatrici, ali pritom nemojte zvučati hladno i potpuno nezainteresirano.

Ne budite dostupni

Zvoni vam mobitel ili vam je došla poruka, ne morate se iste sekunde javiti, slobodno malo pričekajte. Igra mačke i miša je igranje sa živcima, ali nekome je ta igra uzbudljiva. Druga strana neće biti sigurna na čemu je s vama, a upravo je to privlači.

Ali pritom budite svjesni da svi imaju svoje granice pa nemojte pretjerivati. Nemojte to raditi svaki put. Ista stvar vrijedi i za dopisivanje. Nemojte pokazati da ste se zaljubili preko ušiju, neka se misli gdje ste i što radite.

Budite otvoreni

Ne biste smjeli biti nametljivi, a isto vrijedi i za suprotnu stranu. Čim shvatite da je netko nametljiv pripazite. Neki od znakova nametljivosti su lako prepoznatljivi, poput slanja poruka na sve moguće platforme kojima se služite, čak iako ništa ne odgovarate. Nametljivci uvijek prvi zovu, nesigurni su i zbog toga se slažu sa svim što kažete.

Naposljetku, kad vas suprotna strana konačno i osvoji, nikad nemojte dozvoliti da misli kako vas sad ima i da se više ne treba truditi. I u stabilnoj vezi dobro je poigrati se mačke i miša, 'toplo- hladnog'. Igranje lovice daje posebnu draž koja se ne bi smjela izgubiti.