A kakva je vaša? Evo što oblik stražnjice otkriva o zdravlju

Studija, predstavljena na godišnjem sastanku Radiological Society of North America (RSNA) u Chicagu u prosincu, pokazala je da oblik mišića, a ne njegova veličina, može odražavati metaboličke razlike i promjene povezane s dobi, spolom, načinom života i fizičkom slabosti.

Istraživači sa Sveučilišta u Westminsteru u Ujedinjenom Kraljevstvu otkrili su da oblik gluteusa maximusa, najvećeg mišića stražnjice, može pružiti važne informacije o općem zdravlju, uključujući rane znakove dijabetesa tipa 2.

Istraživači su koristili napredne MRI skenove koji stvaraju 3D slike mišića, što im je omogućilo da identificiraju točno gdje dolazi do promjena u gluteusu. Analizirali su više od 61.000 MRI skenova iz velike britanske zdravstvene baze podataka, uključujući i podatke o fizičkoj aktivnosti, tjelesnim mjerenjima, demografiji, biomarkerima bolesti, medicinskoj povijesti i životnim navikama sudionika.

Studija je otkrila jasne obrasce: osobe s višom tjelesnom kondicijom, mjerenom intenzivnom fizičkom aktivnošću i snagom stiska ruke, imale su veći i oblikovaniji gluteus maximus. Nasuprot tome, starenje, fizička slabost i dugotrajno sjedenje bili su povezani sa stanjivanjem mišića.

Zanimljivo, kod muškaraca s dijabetesom tipa 2 primijećeno je smanjenje mišića, dok su žene pokazale povećanje, što znanstvenici pripisuju infiltraciji masnog tkiva unutar mišića. Ovi nalazi sugeriraju da muškarci i žene različito reagiraju na istu bolest, dok slabost kod muškaraca uzrokuje generalno stanjivanje gluteusa, a kod žena je taj efekt ograničen.

Gluteus maximus – ključni mišić za zdravlje i dugovječnost

Prema dr. E. Louise Thomas, profesorici metabolizma i vodećoj autorici studije, gluteus maximus igra ključnu ulogu u metaboličkom zdravlju. Tanya Becker, stručnjakinja za fitness i suosnivačica Physique 57 u New Yorku, naglašava da jačanje gluteusa predstavlja investiciju u dugoročno zdravlje.

- Gluteusi su poput amortizera tijela – štite donji dio leđa, koljena i kukove od stresa koji bi inače mogli izazvati ozljede. Jači gluteusi također pomažu u kontroli šećera u krvi, sagorijevanju kalorija, poboljšanju posture, ravnoteže i mobilnosti, što smanjuje rizik od padova i ozljeda, ističe Becker.

Tri učinkovite vježbe za jačanje gluteusa

Becker preporučuje sljedeće tri vježbe za poboljšanje snage i stabilnosti gluteusa, pogodne i za početnike ili osobe s ograničenjima:

Quadruped leg lifts (podizanje noge u četveronožnom položaju) – jača cijeli core i gluteuse. Počnite na rukama i koljenima, zategnite core i podignite jednu nogu s poda, pomičite ju nekoliko centimetara gore-dolje 30–60 sekundi, zatim ponovite na drugoj nozi.

Clamshells (školjke) – jača gluteus medius. Lezite na bok s koljenima savijenim pod kutom od 90 stupnjeva. Podignite gornje koljeno od donjeg, polako spustite. Za veći izazov, podignite oba stopala dok držite pete zajedno. Ponovite 30–60 sekundi po strani.

Glute bridges (most) – jača donji dio leđa i gluteuse. Lezite na leđa s koljenima savijenim i stopalima nekoliko centimetara od kukova. Zategnite trbuh i stisni gluteuse kako bi podigli kukove prema koljenima, zatim spustite. Izvodite tu vježbu 30–60 sekundi, tri seta s pauzama od 30 sekundi.

Becker savjetuje da svi koji žele započeti novu fitness rutinu prvo konzultiraju liječnika, osobito ako imaju ozljede ili bolove u zglobovima.Studija sugerira da oblik gluteusa maximusa može biti ranji pokazatelj funkcionalnog pada i metaboličkih problema, uključujući dijabetes tipa 2. Jačanje gluteusa kroz ciljane vježbe ne samo da poboljšava estetiku i snagu, već i podupire cjelokupno zdravlje i dugovječnost.

