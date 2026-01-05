Istraživači sa Sveučilišta u Westminsteru otkrili su da oblik gluteusa maximusa, najvećeg mišića stražnjice, može otkriti važne informacije o zdravlju, uključujući rane znakove dijabetesa tipa 2
A kakva je vaša? Evo što oblik stražnjice otkriva o zdravlju
Studija, predstavljena na godišnjem sastanku Radiological Society of North America (RSNA) u Chicagu u prosincu, pokazala je da oblik mišića, a ne njegova veličina, može odražavati metaboličke razlike i promjene povezane s dobi, spolom, načinom života i fizičkom slabosti.
Istraživači sa Sveučilišta u Westminsteru u Ujedinjenom Kraljevstvu otkrili su da oblik gluteusa maximusa, najvećeg mišića stražnjice, može pružiti važne informacije o općem zdravlju, uključujući rane znakove dijabetesa tipa 2.
Istraživači su koristili napredne MRI skenove koji stvaraju 3D slike mišića, što im je omogućilo da identificiraju točno gdje dolazi do promjena u gluteusu. Analizirali su više od 61.000 MRI skenova iz velike britanske zdravstvene baze podataka, uključujući i podatke o fizičkoj aktivnosti, tjelesnim mjerenjima, demografiji, biomarkerima bolesti, medicinskoj povijesti i životnim navikama sudionika.
Studija je otkrila jasne obrasce: osobe s višom tjelesnom kondicijom, mjerenom intenzivnom fizičkom aktivnošću i snagom stiska ruke, imale su veći i oblikovaniji gluteus maximus. Nasuprot tome, starenje, fizička slabost i dugotrajno sjedenje bili su povezani sa stanjivanjem mišića.
Zanimljivo, kod muškaraca s dijabetesom tipa 2 primijećeno je smanjenje mišića, dok su žene pokazale povećanje, što znanstvenici pripisuju infiltraciji masnog tkiva unutar mišića. Ovi nalazi sugeriraju da muškarci i žene različito reagiraju na istu bolest, dok slabost kod muškaraca uzrokuje generalno stanjivanje gluteusa, a kod žena je taj efekt ograničen.
Gluteus maximus – ključni mišić za zdravlje i dugovječnost
Prema dr. E. Louise Thomas, profesorici metabolizma i vodećoj autorici studije, gluteus maximus igra ključnu ulogu u metaboličkom zdravlju. Tanya Becker, stručnjakinja za fitness i suosnivačica Physique 57 u New Yorku, naglašava da jačanje gluteusa predstavlja investiciju u dugoročno zdravlje.
- Gluteusi su poput amortizera tijela – štite donji dio leđa, koljena i kukove od stresa koji bi inače mogli izazvati ozljede. Jači gluteusi također pomažu u kontroli šećera u krvi, sagorijevanju kalorija, poboljšanju posture, ravnoteže i mobilnosti, što smanjuje rizik od padova i ozljeda, ističe Becker.
Tri učinkovite vježbe za jačanje gluteusa
Becker preporučuje sljedeće tri vježbe za poboljšanje snage i stabilnosti gluteusa, pogodne i za početnike ili osobe s ograničenjima:
- Quadruped leg lifts (podizanje noge u četveronožnom položaju) – jača cijeli core i gluteuse. Počnite na rukama i koljenima, zategnite core i podignite jednu nogu s poda, pomičite ju nekoliko centimetara gore-dolje 30–60 sekundi, zatim ponovite na drugoj nozi.
- Clamshells (školjke) – jača gluteus medius. Lezite na bok s koljenima savijenim pod kutom od 90 stupnjeva. Podignite gornje koljeno od donjeg, polako spustite. Za veći izazov, podignite oba stopala dok držite pete zajedno. Ponovite 30–60 sekundi po strani.
- Glute bridges (most) – jača donji dio leđa i gluteuse. Lezite na leđa s koljenima savijenim i stopalima nekoliko centimetara od kukova. Zategnite trbuh i stisni gluteuse kako bi podigli kukove prema koljenima, zatim spustite. Izvodite tu vježbu 30–60 sekundi, tri seta s pauzama od 30 sekundi.
Becker savjetuje da svi koji žele započeti novu fitness rutinu prvo konzultiraju liječnika, osobito ako imaju ozljede ili bolove u zglobovima.Studija sugerira da oblik gluteusa maximusa može biti ranji pokazatelj funkcionalnog pada i metaboličkih problema, uključujući dijabetes tipa 2. Jačanje gluteusa kroz ciljane vježbe ne samo da poboljšava estetiku i snagu, već i podupire cjelokupno zdravlje i dugovječnost.

