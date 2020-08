Ako mislite da nema napretka od mukotrpne dijete - varate se!

Kada naša težina 'stoji' ona i dalje ide prema dolje, ali mi na putu doživljavamo fluktuacije. To je važno kako bi se naše tijelo 'resetiralo' prije nego što ponovno možemo nastaviti gubiti kilograme

<p>Sigurno ste barem jednom bili na nekoj dijeti, a možda ste i sada na dijeti, i sigurno znate koliko je teško izgubiti kilograme i zadržati novu kilažu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Mnogi od nas pri početku primijete veliki pad, no nakon nekog vremena taj pad počinje polako usporavati ili jednostavne stane, a vi izgubite želju za nastavkom ili jednostavno odustanete.</p><p>Ipak, taj dio u kojem vaša kilaža 'stoji ili pauzira' naizgled je vrlo važan. Kilaža na vagi stoji jer je naše tijelo zauzeto prilagođavanjem promjena.</p><p>Treba napomenuti da i kada naša težina 'stoji' ona i dalje ide prema dolje, ali mi na putu doživljavamo fluktuacije. To razdoblje je važno kako bi se omogućilo vrijeme da se naše tijelo 'resetira' prije nego što ponovno možemo nastaviti gubiti kilograme. </p><h2>Zašto je 'pauza' važna za mršavljenje?</h2><p>Pauza pri gubitku kilograma ne znači da promjene u zdravom načinu života nisu učinkovite. Ključno je omogućiti tijelu normalan metabolizam i hormonsku signalizaciju da se prilagodi na 'novu normalu'.</p><p>Dvije trećine ljudi na kraju vrati svu izgubljenu težinu, dok neki slijede dijetu, tako da moramo imati na umu da je održavanje težine koju smo već izgubili veliko postignuće.</p><h2>Koliko dugo će trajati 'pauza' za mršavljenje?</h2><p>Ako gubimo težinu polako i postupno, naša se zadana vrijednost može prilagoditi i naše će se tijelo prestati boriti protiv nas.</p><p>Vašem tijelu će trebati vremena da se prilagodi novoj težini. Nakon toga uspostavili ste drugačiju zadanu vrijednost i vaše će tijelo reagirati kao da je to 'novo normalno', što znači da možete ponovo početi gubiti kilograme ako želite ili trebate.</p><p>'Pauza' može trajati između osam i 12 tjedana, ali također varira na pojedinačnoj razini. Nakon ovoga, mnogo nam je lakše započeti razdoblje gubitka kilograma.</p><p>Održivi gubitak kilograma je sporiji proces. Većinu vremena značajni gubitak tjelesne težine koji se mijenja u životu događa se tijekom jedne do dvije godine.</p><p>Važno je usredotočiti se na držanje zdravih navika i održavanje težine kroz duže vremensko razdoblje.</p><p>Cilj je izraditi uravnotežene obroke s bjelančevinama, zdravim mastima i puno povrća bez škroba. Ako dodajete malo ugljikohidrata, odlučite se za složene ugljikohidrate (npr. Zob, raženi kruh ili smeđu tjesteninu).</p><p>Smanjenje unosa rafiniranih ugljikohidrata može pomoći bržem gubitku kilograma.</p><p>Naše tijelo često pomiješa signale žeđi za glad. Razmislite o postavljanju podsjetnika na telefon svaki sat kako biste popili čašu vode ili popijete čašu vode prije svakog obroka.</p><p>Da bismo iskoristili prednosti vježbanja, ne trebamo više vježbati. Umjesto toga, riječ je o tipu i učestalosti naše vježbe.</p><p>Promjena vježbe koju radimo dobar je način za izgradnju različitih vrsta mišića u našem tijelu i optimiziranje količine masnoće koju sagorimo. Razmislite o isprobavanju nekih novih vježbi kod kuće ili uklapanju malih svakodnevnih vježbi u svoju svakodnevnu rutinu.</p><p>Ako ste odlučni smršaviti od vitalnog je značaja upravljanje stresom i snom.</p><p>Loš san i visoki stres mogu, izravno i neizravno, utjecati na našu težinu i zdravlje. Razmislite vježbati dvije minute dubokog disanja ili meditacije svaki dan.</p><p>Poboljšanje naše navike spavanja može povećati kvalitetu našeg sna; na primjer, prije spavanja nemojte koristiti pametne telefone, neka soba bude tamna i hladna i nemojte navečer piti alkohol, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8623783/Have-hit-weightloss-plateau-Nutritionist-reveals-diet-stopped-working.html" target="_blank">Daily mail.</a></p>