Ako ove stvari radite u snu, vrijeme je da posjetite liječnika

Stres, tjeskoba, bučni susjedi ili partner koji vam tijekom noći otima pokrivač samo su neki od razloga zbog kojih mnogi ljudi loše spavaju. No, određena ponašanja tijekom sna mogu upućivati na ozbiljnije zdravstvene probleme ili poremećaje spavanja koji često ostaju neprepoznati. Stručnjaci upozoravaju da simptome ne treba ignorirati jer pravodobna dijagnoza može spriječiti ozbiljne komplikacije.

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Gušenje i hvatanje zraka

Ako se tijekom sna budite uz osjećaj gušenja ili hvatanja zraka, jedan od najčešćih uzroka je apneja u snu. Riječ je o poremećaju kod kojeg se disanje tijekom noći više puta privremeno prekida zbog suženja ili zatvaranja dišnih puteva. Takvo stanje često prate hrkanje, suha usta i jutarnje glavobolje, a potvrđuje se pregledom u laboratoriju za spavanje.

Slične tegobe mogu izazvati i slijevanje sluzi niz grlo zbog alergija ili prehlade, kao i refluks želučane kiseline. U blažim slučajevima pomažu hidracija, ispiranje nosa fiziološkom otopinom ili lijekovi protiv žgaravice, no ako se simptomi ponavljaju, preporučuje se liječnički pregled.

Glasno hrkanje

Iako mnogi hrkanje smatraju bezazlenim, ono može biti znak apneje u snu. Nastaje kada se tkivo u nosu ili grlu tijekom disanja vibracijama proizvodi karakterističan zvuk, a često ga prate jutarnja suha usta, začepljen nos ili kratkotrajni prekidi disanja.

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Ako se ne utvrdi apneja, liječnici mogu preporučiti spavanje na boku, podizanje uzglavlja, nosne trakice ili posebna oralna pomagala koja smanjuju hrkanje.

Mjesečarenje

Mjesečarenje spada među poremećaje ponašanja tijekom sna i najčešće se javlja u dubokoj fazi ne-REM sna. Uzroci mogu biti manjak sna, stres, tjeskoba, povišena temperatura, određeni lijekovi ili alkohol.

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Liječnici dijagnozu postavljaju na temelju razgovora s pacijentom i, po potrebi, testiranja sna. U liječenju je važno ukloniti okidače poput neispavanosti i alkohola te poduzeti mjere koje smanjuju rizik od ozljeda tijekom epizoda mjesečarenja.

Pričanje u snu

Govorenje tijekom sna česta je pojava, no ako se javlja često ili je praćeno drugim simptomima, može upućivati na poremećaj spavanja. Češće se javlja kod osoba koje pate od stresa, imaju psihičke poteškoće ili uzimaju određene lijekove, poput antidepresiva.

Ako počne ometati san ili izaziva zabrinutost, preporučuje se pregled kod stručnjaka za medicinu spavanja kako bi se isključili ozbiljniji uzroci.

Česte noćne more

Povremene noćne more nisu razlog za zabrinutost, ali ako su učestale i narušavaju kvalitetu sna, mogu biti povezane s anksioznošću, depresijom ili posttraumatskim stresnim poremećajem. Dugotrajne noćne more povezane su i s većim rizikom od drugih zdravstvenih problema.

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Liječnik može procijeniti jesu li uzrok lijekovi ili psihološki čimbenici te predložiti odgovarajuću terapiju ili promjene životnih navika.

Često mokrenje tijekom noći

Buđenje zbog odlaska na toalet postaje češće s godinama, ali može biti i znak infekcije mokraćnog sustava, dijabetesa, povećane prostate ili bolesti bubrega. Jedan od jednostavnijih koraka je smanjiti unos tekućine neposredno prije spavanja i nekoliko dana pratiti navike mokrenja.

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Prikupljene informacije liječniku mogu pomoći u postavljanju dijagnoze i odabiru odgovarajućeg liječenja.

Škripanje zubima

Noćno stiskanje ili škripanje zubima može uzrokovati jutarnje glavobolje i bol u čeljusti. Osim stresa i tjeskobe, uzrok može biti i nepravilni zagriz, a osobe s ovim problemom češće imaju i druge poremećaje spavanja, poput hrkanja ili apneje.

Stomatolog može prepoznati znakove trošenja zubi te preporučiti zaštitnu udlagu za noćno nošenje.

Prebrzo uspavljivanje

Ako zaspite gotovo čim legnete, a pritom ne spavate preporučenih sedam do devet sati, moguće je da vam organizam kronično nedostaje sna. Dodatni znakovi su izražena dnevna pospanost, problemi s koncentracijom i uspavljivanje tijekom uobičajenih aktivnosti.

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U nekim slučajevima riječ može biti o poremećajima poput apneje ili narkolepsije, zbog čega je potreban pregled stručnjaka.

Jedenje u snu

Poremećaj jedenja u snu podrazumijeva konzumaciju hrane bez svijesti o vlastitim postupcima. Može biti povezan s lijekovima za spavanje ili drugim poremećajima sna, a osim debljanja povećava i rizik od ozljeda ili trovanja ako osoba tijekom sna posegne za neprehrambenim tvarima.

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Liječnici mogu preporučiti promjenu terapije ili prilagodbu kućnog okruženja kako bi se smanjio rizik od nezgoda tijekom noćnih epizoda.

Kako prepoznati problem ako živite sami?

Osobe koje žive same često nemaju nikoga tko bi primijetio njihove noćne simptome. Zato stručnjaci preporučuju korištenje pametnih satova, senzora ili drugih uređaja za praćenje sna koji bilježe pokrete, disanje i otkucaje srca.

Iako takvi uređaji ne mogu postaviti medicinsku dijagnozu, podaci prikupljeni tijekom dva do tri tjedna mogu liječniku pomoći u procjeni treba li napraviti dodatne pretrage i utvrditi uzrok problema sa spavanjem.