Smršavite s kundalini jogom i postignite svoju liniju iz snova

Kundalini joga je vjerojatno jedna od najboljih tehnika za detoksikaciju i zdravo mršavljenje jer tehnike uključuju vježbe s mnogo dinamičnih pokreta i disanja, što je idealno za sagorijevanje masti...

<p>Nema ničega lošeg u snažnim kardio vježbama, ali postoji mnogo toga vidljivog i nevidljivog što utječe na gomilanje toksina unutar tijela i uma. Stoga bi i procesu mršavljenja trebalo pristupiti s više razina kako bi se postigao trajan i konkretan rezultat, a ne kratkotrajna rekreacija koja često završi umorom, izgubljenom motivacijom i yo-yo efektom. Joga radi na svim razinama i što je najvažnije na uzrocima, a ne samo posljedicama - pojašnjava Ljiljana Valdec Horvat, Sat Kriya Kaur, učiteljica kundalini joge u Om joga centru i Divya joga centru u Zagrebu, i tvrdi da kundalini joga zaista može pomoći da se čovjek osjeća bolje, oslobodi se otrova i izgleda zdravije i vitkije.</p><p>- Ova praksa može preoblikovati ne samo vaše fizičko tijelo, već i mentalne, emocionalne i duhovne obrasce. Prema tradiciji joge, kada su energetski tokovi ometeni, energija ne može biti pravilno usmjerena i dolazi do različitih blokada. Uspješno mršavljenje i detoksikacija je 'multi-level' proces. Ako ste svjesni da je vaša kundalini energija negdje zapela ili imate emocionalne reakcije na stres, kundalini tehnike pomoći će vam da otpustite tu zaglavljenu energiju. Kundalini joga je vjerojatno jedna od najboljih tehnika za detoksikaciju i zdravo mršavljenje jer tehnike uključuju vježbe s mnogo dinamičnih pokreta i disanja, što je idealno za sagorijevanje masti, ubrzavanje metabolizama i potrošnju kalorija, kaže Ljiljana Valdec Horvat. Kundalini joga radi na fizičkim, emocionalnim i duhovnim razinama te se tako gase uzroci prekomjernog jedenja ili nezdravog stila života koji su bili duboko ukorijenjeni kao rezultat nezdravih obrazaca razmišljanja, osjećanja i življenja.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1923822" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-22/10260605-l.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Tehnike disanja, pranayame</h2><p>Tehnike disanja imaju vrlo važnu ulogu u procesu detoksikacije i mršavljenja, čiste krv i krvne žile, jačaju živčani sustav, otpornost na stres, a vrlo brzo će vas dovesti do meditativnog stanja uma. Važno je znati da, iako naizgled jednostavne, ove vježbe imaju veliki utjecaj na energetski sustav pa stoga duljinu vježbi gradite polako. Pranayama bi trebala biti ugodna i nježna praksa, forsiranje ili pretjerivanje bilo koje vrste može izazvati suprotni učinak. Ukoliko se rade s pažnjom, predanošću i poštovanjem, vrlo brzo ćete uočiti rezultate: blistavu kožu, smireni um, pojačanu koncentraciju, bolje pamćenje.</p><h2>VATRENI DAH</h2><p>Dah Vatre jedna je od temeljnih tehnika disanja koje se koriste u praksi kundalini joge. Prati mnoge položaje, a ima brojne pozitivne učinke. To je ubrzana verzija dugog dubokog disanja. Osvijestite duboko disanje tako da s udahom ispunite trbuh i pluća zrakom, s izdahom ispustite zrak iz pluća i trbuha. Polako ubrzavajte ovaj ritam. Dišite dijafragmom, kontrahirajte je, istovremeno dišite kroz nos kao da "njuškate“. Dišite brzo i ritmično, udisaj i izdisaj su jednakog intervala. Vrijeme: počnite u trajanju od 1 do 3 minute. S vremenom i dužom praksom možete raditi do 11 minuta. Dah vatre možete raditi u sjedećem položaju koji vam je najugodniji. Spojenog palca i kažiprsta u Gyan mudri ili spojenog palca i prstenjaka u Surya mudri što dodatno pojačava detoksikaciju. Vatreni dah pročišćava cijelo biće (fizičko, mentalno, energetsko), živčani sustav, aktivira sve čakre.</p><p>Savjet: Budite sigurni da dišete iz dijafragme. Ako dišete brzo iz prsa, vrlo vjerojatno ćete ostati bez zraka.</p><h2>Cannon dah </h2><p>Cannon dah radi se na isti način kao i vatreni dah, ali kroz otvorena usta u obliku slova "O" (usta ne bi trebala biti previše naborana niti previše opuštena).<br/> Sjednite u ugodnu poziciju i zatvorite oči. Počnite s 1 do 3 minute, polako možete graditi do 11 minuta.</p><h2>Pročišćavajući dah - set vježbi disanja koji se radi kao jedna cjelina</h2><p>Sjednite u ugodnu poziciju ravne kralješnice</p><p>Zatvorite palcem desnu nosnicu, ostali prsti su kao antena u zraku.</p><p>Duboko dišite kroz lijevu nosnicu 26 dahova.</p><p>Na kraju: udahnite, zadržite dah opustite se 1 do 2 minute.</p><p>Zatvorite na isti način lijevu nosnicu.</p><p>Duboko dišite kroz desnu nosnicu 26 dahova.</p><p>Na kraju: udahnite, zadržite dah, opustite se 1 do 2 minute.</p><p>Radite vatreni dah 3 minute</p><p>Opustite se 1 do 2 minute ili ostanite u duljoj meditaciji.</p><p>Lijeva nosnica vam pruža izdržljivost, učinkovitost i samopoštovanje.</p><p>Desna nosnica vam daje projekciju, požrtvovnost, snagu i moć da se izrazite i prodrete dublje.</p><h2><br/> KUNDALINI VJEŽBE</h2><p>Donosim nekoliko vježbi koje možete raditi kod kuće, iako je redovita praksa kundalini joge uz vodstvo učitelja najbolji odabir. Ako niste sigurni da ispravno radite vježbe, kontaktirajte učitelja kundalini joge. Također se posavjetujte s liječnikom prije početka bilo koje vježbe ako imate ozbiljnijih zdravstvenih problema, napominje Ljiljana Valdec Horvat.</p><p>Svaka od ovih vježbi može se raditi samostalno ili se mogu kombinirati. Slušajte što vam tijelo govori, nemojte pretjerivati s vježbama, počnite s manjom minutažom, sve dok ne osjetite da ste spremni na dulje trajanje vježbe. Prije početka vježbi tri puta otpjevajte ili recitirajte uvodnu mantru: "Ong Namo Guru Dev Nam"o kako bi se povezali s kozmičkog energijom. Nakon što završite set vježbi, otpjevajte ili recitirajte mantru "Sat Nam" (istinski identitet) tri puta. Pojedinačnu vježbu ili set uvijek završite s dubokim opuštanjem koje je gotovo jednako važan dio procesa, kao i same vježbe, kako bi tijelo procesuiralo iscjeljujuću energiju koja se aktivirala.</p><h2>Vježba Sufi Grind </h2><p>Sjednite u ugodnu poziciju prekriženih nogu ili na stolac. Zatvorite oči.</p><p>Stavite ruke na koljena, počnite okretati torzo iz kukova u smjeru kazaljke na satu u velikim krugovima. Postupno dopustite cijelom području abdomena da se opusti i oslobodi. Udahnite kada se rotirate naprijed, udahnite natrag. Ostanite svjesni daha koji prati pokret. Nakon 1 do 5 minuta promijenite smjer obrnuto od kazaljke na satu. Kraj: Vratite se u centar ravne kralježnice, duboko udahnite, zadržite dah, izdahnite i opustite se. Ako imate problema s konstipacijom, možete raditi Sufi Grind dulje od 10 do 15 minuta u svakom smjeru.</p><h2>Spinal Flex</h2><p>Sjednite na pete, stavite jastučić između sjednih mišića i peta ako imate osjetljiva koljena. Pronađite točku 1 do 2 cm ispod pupka, ovo je mjesto gdje započinjemo s pokretom.</p><p>Stavite dlanove na bedra. Zatvorite oči. Udahnite, izbacite pupak prema naprijed osjećajući kako se kralježnica savija prema naprijed, izdahnite dok se kralježnica savija prema natrag. Nastavite ritam kretanja s intenzivnim disanjem kroz nos. Ljuljajte se na sjednim kostima. Osjetite istezanje leđa. Grudni koš se širi s udahom i savijanjem prema naprijed, a lopatice se privlače, s izdahom i savijanjem prema natrag osjeća se širenje lopatica. Glava i vrat ostaju opušteni, krećite se iz pupka, ne glavom. Vrijeme trajanja vježbe od 1 do 3 minute.</p><h2>Spinal Twist </h2><p>Sjednite na pete, u poziciju prekriženih nogu ili na stolac. Podignite ruke na ramena, palčeve stavite na stražnji dio ramena, a ostale prste na prednji. Podlaktice trebaju biti paralelno s podom. Udahnite i okrenite gornji dio tijela (torzo) ulijevo, izdahnite i okrenite se u desno.</p><p>Rotirajte se iz točke pupka. Držite vrat ravno, glava prati kretanje tijela. Vrijeme trajanja vježbe je od 1 do 3 minute. Na kraju udahnite u centru, zadržite dah, izdahnite i opustite se.</p><h2>Serabandanda kriya</h2><p>U ovoj vježbi ključna je snaga daha. Krećemo se kroz tri pozicije, istovremeno snažno dišemo kroz nos. Ponovimo onoliko puta koliko možemo (preporučeno je od 6 do 26 puta), a zatim se opustimo na leđima u shavasani, ili poziciji djeteta.</p><p>Postoje tri pozicije za ovu Kriyu:</p><p>1. Pas prema dolje ili Trokut; pete pritisnemo na pod ili su malo povišene ako je potrebno, s dlanovima u podu.</p><p>2. Sklek (Dandasana) - licem prema dolje, cijelo tijelo je ravno, paralelno s podom. Samo ruke i noge dodiruju tlo.</p><p>3. Kobra pozicija ili Pas prema gore; ruke ravne, kralježnica savijena i glava prema gore. Prsti stopala, potkoljenice i koljena su u podu.</p><p>Pas dolje - udah</p><p>Sklek - izdah</p><p>Kobra/ pas gore - udah</p><p>Pas dolje - izdah</p><p>Pas dolje – udah</p><p>Kada savladate ove pokrete počinjete raditi brzo i sa snažnim dahom ili se držite tempa koji vam najviše odgovara. Nakon što napravite 6 do 26 ponavljanja odmorite se od 2 do 10 minuta. Možete napraviti jedan do tri ciklusa. Nakon trećeg ciklusa treba dulji odmor.</p><h2>Žabe</h2><p>Čučnite na pod na nožnim prstima, s razmaknutim koljenima i petama koje se dodiruju. Vrhovima prstiju ruku čvrsto se držite za prostirku, laktovi su ravni.</p><p><br/> Oči mogu biti zatvorene ili otvorene. Ovo je početna pozicija, u njoj udahnite.</p><p><br/> Izdahnite kada ispružite noge, istovremeno glavu spuštajte prema koljenima. Cijelo vrijeme vježbe prsti ruku su na podu, pete skupljene i držite se na nožnim prstima. Kada se podižete ispravite noge koliko je god moguće. Ovo je završna pozicija i time se završava prvo ponavljanje. Vratite se s izdahom u početni položaj (čučanj) i ponovite ciklus. Počnite s onoliko ciklusa koliko možete učiniti i gradite do 26 ciklusa.</p><h2>Kundalini Joga Marš s vatrenim dahom</h2><p>Izvodi se od 1 do 5 minuta.</p><p>Ustanite i počnite marširati na mjestu. Pokušajte koljena dići što više, dok marširate podižite suprotno koljeno i ruku. Odmorite u svakom trenutku ako osjećate da ubrzano i teže dišete.</p><p>Uključite vatreni dah s kojim su prednosti vježbe znatno povećane.</p><h2>Neke od dobrobiti ovih vježbi:</h2><p>* Detoksiciraju tijelo, osiguravaju zdravo i sigurno mršavljenje.<br/> * Aktiviraju limfu i cijeli endokrini sustav.<br/> * Poboljšavaju respiratorni, krvožilni i probavni sustav.<br/> * Pomažu očistiti sustav od emocionalne i mentalne negativnosti, promiču unutarnju ravnotežu i snagu.<br/> * Jačaju tonus cijeloga tijela<br/> * Otvaraju se svi energetski putevi koji pomaže da se otvorite prema životu.<br/> * Potiču se energije za promicanje i širenje kreativnosti.<br/> * Jačaju otpor na stres, potiču imunološki sustav.<br/> * Aktiviraju meditativan um<br/> * Zabavne su, jednostavno i sigurne za svakoga.</p><p> </p>