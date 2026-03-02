Obavijesti

Alarmantni rezultati testiranja u Zagrebu: 90 posto ljudi imalo prekomjernu tjelesnu masu

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Hrvatsko društvo za kronične bolesti

Povodom Svjetskog dana debljine (4. ožujka), na Trgu bana Jelačića bila je velika javnozdravstvena akcija pod globalnim sloganom '8 milijardi razloga za djelovanje protiv debljine.' Čak 90 posto testiranih imalo je prekomjernu tjelesnu masu

Akciju su organizirali Hrvatsko društvo za kronične bolesti u suradnji s Gradom Zagrebom, Hrvatskim akademskim sportskim savezom i Zagrebačkim akademskim sportskim savezom, uz partnerstvo brojnih stručnih društava i institucija.

Mjerenja provedena na terenu pokazala su alarmantne podatke

Kod od čak 90 posto građana koji su pristupili pregledu utvrđena je prekomjerna tjelesna masa ili debljina. Dodatno, 40 posto građana imalo je povišen krvni tlak, dok je 10 posto pokazalo visoke razine šećera u krvi, pri čemu polovica nije bila svjesna svog zdravstvenog stanja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti, dr. sc. Zrinka Mach, istaknula je kako debljina nije samo individualni problem nego globalni javnozdravstveni izazov. 

- Više od 1 milijarde ljudi u svijetu već živi s debljinom, a do 2035. godine predviđa se da će oko 4 milijarde ljudi imati prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu. Posebno zabrinjava porast debljine kod djece školske dobi, gdje su stope porasle gotovo pet puta od 1975. godine - upozorila je Mach. Naglasila je i važnost promjene društvene percepcije te borbu protiv stigme i okrivljavanja osoba s prekomjernom tjelesnom težinom.

Foto: Hrvatsko društvo za kronične bolesti

Izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić podsjetio je da debljina nije estetski problem, nego ozbiljna bolest povezana s hipertenzijom, dislipidemijom, šećernom bolešću, kardiovaskularnim i malignim oboljenjima. Istaknuo je i socijalne posljedice te začarani krug koji se često razvija – diskriminacija, anksioznost, depresija i prejedanje.

Izv. prof. dr. sc. Antonija Balenović, voditeljica odjela za promicanje cjeloživotnog zdravlja HZJZ-a, upozorila je da problem prekomjerne tjelesne težine i debljine ne jenjava unatoč brojnim aktivnostima i istraživanjima. 

-Uzroci su multifaktorijalni i debljinu treba promatrati iz perspektive zdravlja i promicanja zdravih navika. Napredak postoji, primjerice uvođenje jelovnika u vrtićima i školama, no potrebno je učiniti mnogo više - zaključila je Balenović.

Haris Pavletić, predsjednik Europske studentske sportske asocijacije i HASS-a, naglasio je ulogu akademske zajednice u prevenciji: 

- Redovita tjelesna aktivnost i uravnotežena prehrana temelj su prevencije debljine. Studenti su generacija na koju se može sustavno utjecati kroz obrazovni sustav i sportske programe, a akademska zajednica ima priliku poticati aktivan i zdrav način života.

Današnja akcija na Trgu bila je uvod u stručnu konferenciju koja će se održati 4. ožujka 2026. godine. Hrvatsko društvo za kronične bolesti najavilo je nastavak aktivnosti s ciljem promjene društvene percepcije o debljini, osiguravanja bolje skrbi za oboljele te promicanja zdravih životnih navika u svim dobnim skupinama.

