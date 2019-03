Alkohol remeti san, mentalne sposobnosti i vodi u depresiju

Jutanja glavobolja i mučnina, uz probleme s probavom, suha usta i osjećaj žeđi kojeg se ne možemo riješiti cijeli dan, samo su neki od simptoma mamurluka nakon večeri tijekom koje smo popili čašicu previše.

Dugoročno pretjerivanje s alkoholom može imati puno gori učinak na naš mozak, želudac i jetru, upozorava Gabriela Peacock, nutricionistica s privatnom praksom iz Londona.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, utemeljenima na prosječnoj potrošnji alkohola po glavi stanovnika, Hrvatska je 2016. držala četvrto mjesto po potrošnji alkohola po osobi u svijetu, no posebno zabrinjavaju rezultati istraživanja koje je objavljeno lani, a koje je pratilo navike vezano uz potrošnju alkohola među 15-godišnjacima. Rezultati su pokazali da čak 33 posto hrvatskih 15-godišnjaka pije alkohol svaki tjedan, i po tome su prvi među svojim vršnjacima u Europi.

Hrvatska je, osim toga, u skupini od samo nekoliko europskih zemalja u kojima se opijanje učenika nije smanjilo u odnosu na 2002. godinu. Zrno utjehe daje podatak da mladi Hrvati ipak nisu najgori po učestalosti opijanja, već prednjače mladi Mađari i Litvanci. Upravo zbog toga, vrijedi podsjetiti na posljedice koje alkohol ima na organizam.

Ciroza jetre

Da bi razgradila standardno piće, primjerice 3 decilitra piva, 2 decilitra razblaženog vina, odnosno 0,3 žestokog pića, jetri treba dva do tri sata, dok se manji dio alkohola izbacuje kroz mokraću, ili putem daha, pojašnjava prof. dr. sc. Zoran Zoričić, psihijatar sa subspecijalizacijom iz područja alkoholizma i drugih ovisnosti iz Klinike za psihijatriju KBC-a Sestre milosrdnice.

Naš sugovornik slaže se s tim da kronična uporaba alkohola može nepovratno oštetiti jetru i njenu sposobnost funkcioniranja te povećati rizik od upale jetre i bolesti jetre, što tvrdi nutricionistica Gabriela Peacock. S vremenom, na jetri se tvori ožiljak, poznat kao ciroza i to tkivo može oštetiti jetru, tvrdi ona..

Šteta na mozgu

Iako malo alkohola kratkoročno može imati pozitivan učinak na raspoloženje, prekomjerna konzumacija alkohola može oštetiti središnji živčani sustav, upozorava nutricionistica.S tim se slaže i naš sugovornik: Već 0,5 do 1,5 promila alkohola mogu dovesti do pripitosti, a to je već stanje kad nemate pravu kontrolu nad svojim reakcijama i ponašanjem, pojašnjava.

Procjene kažu da nam za povratak u normalu nakon 1 čaše piva od 3 decilitra treba dva do tri sata, za dvije čaše najmanje tri do četiri sata, za tri čaše četiri do pet sati, a za povratak u normalu nakon otprilike 1,5 litre pive treba nam - osam sati. S vinom su ti rokovi još dulji. Od pola litre vina otrijeznit ćete se za pet sati, pa i dulje a nakon litre vina potrebno je i dulje od deset sati, dodaje.

Dugotrajno izlaganje alkoholu, s druge strane, uzrokuje i dugotrajno oštećenje mozga u području frontalnog režnja, u kojem se nalaze emocije, kratkoročno pamćenje i koordinacija.To može dovesti do razvoja depresije, te velikih promjena u mentalnom zdravlju.

Poremećen san

- Učestala konzumacija alkohola može utjecati na kvalitetu vašeg sna i na to da se osjećate umorno i tromo. Naime, ako pijete na večer, možda ćete lakše zaspati, no alkohol može poremetiti REM fazu dubokog i čvrstog sna tijekom koje se organizam najbolje odmori. REM faza sna važna je za dobro pamćenje i koncentraciju, pa previše alkohola može poremetiti i to.

Želudac i probava

- Alkohol može narušiti obnovu rezervi mišićnog glikogena, upozorava nutricionistica. Zbog toga se može javiti glad, a kako alkohol sadrži visoki udio ugljikohidrata, velika je vjerojatnost da ćete osjetiti žudnju za novim ugljikohidratima, primjerice kruhom i slatkišima. Uz to, alkohol je diuretik, pa potiče tijelo da izbacuje tekućinu, kroz znoj i mokrenjem, zbog čega možete i dehidrirati. Mnogi ljudi nakon konzumacije previše alkohola imaju i probavne smetnje, odnosno proljev, prenosi Daily Mail.

TOP savjeti za borbu s mamurlukom 'dan poslije'

1. Ne preskačite doručak – alkohol snižava razinu šećera u krvi, zbog čega ćete se osjećati umorno, iscrpljeno i bez snage. Lagani doručak pridonijet će tome da se razina šećera vrati u normalu.

2. Velika čaša vode prije ili uz kavu: kava može pomoći da se razbudimo i razbistrimo ako smo mamurni, no može i izazvati glavobolju ili migrenu. Naime, kofein slično kao i alkohol, uzrokuje dehidraciju. Da biste to izbjegli, s kavom obavezno treba popiti čašu vode.

3. Popijte B-vitamin: nakon tuluma popijte jaku dozu vitamina B-kompleksa, prije odlaska na spavanje, ili ujutro dan nakon tuluma i nastavite piti još nekoliko dana. B-vitamini pomažu potaknuti proces metaboliziranja ugljikohidrata (alkohola) i pomoći će da povratite energiju.

4. Kupus ili rasol – pojedite malo sirovog kupusa, ili popijte sok od kiselog kupusa (rasol), koji sadrži brojne nutrijente koje gubimo uslijed konzumacije alkohola. Slično djeluje i sok ili juha od rajčice.

5. Za doručak ili međuobrok banana – Banana djeluje umirujuće na želudac, a sadrži i važne minerale magnezij i kalij, koje tijekom pijenja gubimo. Ta dva minerala pomoći će da odagnate umor i iscrpljenost.



