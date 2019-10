Arnold priznao što mrzi kod drugih dok vježbaju u teretani

Tijekom promocije filma 'Terminator: Dark Fate', Arnold Schwarzenegger (72) sebe je opisao fanatikom kada se radi o njegovanju određene tehnike vježbanja, a u teretanu odlazi baš svaki dan, ponekad i dva puta. Otkrio je i koje loše navike drugih mu smetaju te koji 'lijeni oblici vježbanja' ga izbace iz takta.

Najviše je 'alergičan' kada vidi nekoga da polovično odrađuje vježbe i počne zabušavati čim trener okrene leđa.

- Morate se koncentrirati i napraviti sve. Morate osjetiti biceps, morate ga stisnuti i učiniti to na pravi način, jer tek tada vježba ima efekta. U suprotnom nema nikakvog učinka i samo trošite svoje vrijeme. To me izluđuje kada vidim u teretani. Viđam takve stvari već 50 godina, a ja sam fanatik oko toga da napravim vježbu savršeno ispravno - ispričao je i poručio svima:

'Ne varajte, napravite vježbu kako treba! Čak i ako imate trenera, a on ne gleda, i dalje treba raditi na pravi način'.

- Ponekad se osjećam dovoljno ugodno da priđem nekome i samo kažem: 'Mislim da bi ti bilo bolje kada bi napravio sva ponavljanja i radio ih na pravi način' - dodao je, a prenosi Men's Health.

'Vježbam u teretani baš svaki dan'

Ispričao je kako izgleda njegova rutina i dodao da ga to što ima 72 godine ne zaustavlja u tjelesnoj aktivnosti. Kaže da vježba svako jutro od 7 do 7.45 sati nakon čega vozi bicikl po gradu 45 minuta, a često vježba i navečer.

Otkrio je i da voli piti radler, mješavinu dobrog piva i limunade, a proteinsku 'bombu' pravi od bademovog mlijeka, soka od višnje (jer smanjuje bol u zglobovima i upale), zatim dodaje bananu i sirovo jaje zajedno s ljuskom. Sve usitni i izmiješa u blenderu i popije kao sok. Ponekad u to ubaci i malo žestice, na primjer, tekile.

Napominje da se hrani zdravo, iako u mladim danima nije pazio na to, jeo je sve i svašta.

