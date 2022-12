Balenciaga u problemima: Tisuće ljudi režu, trgaju i uništavaju originale brenda

Do prije nekoliko dana Balenciaga je bila jedan od vodećih brendova na svijetu, kreativni direktor Demna ikona suvremene modne scene. No, kako su društvene mreže lako zapaljive, a i sam brend Balenciaga 'hoda po rubu', svojim rasturenim kreacijama i trudom da se 'bude drugačiji', desio se jedan neželjeni preokret. Naime, fotografije maloljetnika na blagdanskoj kampanji ljudi diljem svijeta doživjeli su kao 'uznemirujuće', a sve skupa okarakterizirano je kao 'iskorištavanje djece'.

Da stvar bude gora, na fotografijama kampanje u kojima su djeca, na stolu se nalaze i dokumenti jednog od američkih slučaja zlostavljanja djece. Klinci pritom drže medeke koji nose kožnato remenje u sado-mazo stilu, a same igračke djeluju uništeno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako je ovaj detalj - rastureni medeki - predstavljen na odraslima, na reviji koja je održana na blatnjavoj podlozi, u tom momentu poruka nije bila tako iščitana. No, uz djecu i novo okruženje, sve se mijenja.

Čim je kampanja objavljena, na mrežama su se pojavili tagovi #BoycottBalenciaga i #CancelBalenciaga. Problematična je bila i druga kampanja istovremeno izašla, na kojoj su odrasle žene, među njima i Nicole Kidman.

No, na jednoj od fotografija na stolu se nalazi knjiga radova na kojima su i naga djeca u agresivnoj maniri. Knjizi je ime 'Fire from the Sun', umjetnika Michaela Borremansa, piše abcnet.au.

Naravno da je sve skupa povučeno iz medija, a sam brend se ispričava za ovaj krivi potez. Čak su odlučili tužiti reklamnu agenciju koja je snimila fotografije, pa se čini kao da ih sami nisu ni vidjeli prije objave, što je zapravo nemoguće. Dok oni peru ruke od svega, svijet je šokiran, mnogi smatraju kako Balenciaga podupire trgovinu djecom.

Jedan od 'požara' dešava se na TikToku, hashtag #BalenciagaChildren prikazuje 7,6 milijuna isječaka ljudi koji spaljuju, bacaju ili režu odjeću brenda, piše nss. Po komentarima se vidi i površnost društvenih mreža, mnogi ljudi ni ne znaju tko stoji iza kompanije, ali vidi se i fragilnost imidža u digitalno doba, koji se pomno gradi. Te se nepažnjom i pretjeranim izazivanjima sruši u samo jedan dan. Naime, pošto se radi o jednom od najmoćnijih modnih brendova, nije čudo da njihov svaki korak pomno prate milijuni fanova.

Iako ovo nije prvi slučaj ovakvog kaosa oko kampanje i brenda, svakako je jedan od značajnijih. Kao prvo, Balenciaga se već neko vrijeme opasno igra rubnim stilovima, donoseći reviju u blatu, rasturenu odjeću i općenito apokaliptičnu atmosferu.

Korištenjem modela koji djeluju čak i bolesno, kreativni direktor Demna donosi modu koja reflektira društvo, to ponekad radi na uznemirujuć način. No, do sada mu je to prolazilo, odnosno svaki izazov donosio je popularnost njihovim torbicama i odjeći. Sada su ili prešli granicu sami ili je uistinu neka kreativna kompanija podmetnula čitav slučaj – to će se vidjeti na sudu.

Balenciaga kaže da je firma zaslužna za produkciju kampanje North Six uključila dokumente u kampanju 'bez Balenciagina znanja ili ovlaštenja', navodi se u tužbi. Tvrtka će tražiti 25 milijuna dolara odštete, piše npr.

U svakom slučaju, ovo je način kako se govor mržnje brzo širi mrežama, a pritom brendovi itekako moraju paziti što i kako objavljuju jer sada je šteta napravljena. Iako je ideja o tome da nema lošeg PR-a sveprisutna u moderno vrijeme, ovo im ipak ne nosi ništa dobroga.

Napušta ih i Kim Kardashian, jedna od ikona brenda. Naime, objavljeno je da nije pristala na snimanje sljedeće kampanje te da neće više nositi njihovu odjeću na događanjima, objavio je The Daily Mail.

Najčitaniji članci