Kada se autorica knjige 'Come and sex worker', Rita Therese prvi put počela skidati i baviti striptizom, nije mogla vjerovati u licemjerne komentare koje su joj muškarci upućivali. U nastavku slijedi njena priča i iskustvo sa striptizom.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario - striper u 'fušu'

- Kada sam prvi put počela raditi kao 'Bar Bunny', ideja da nemam grudnjak na sebi me šokirala. No u roku od nekoliko tjedana jedva sam primijetila da sam u toplesu. U Bar Bunniesu smo imali toppie (konobarice u toplesu) i striptizete (show djevojke). Na momačkim zabavama je to obično bio isti posao - prvo imate par toppija dva do tri sata, a onda bi se pojavila striptizeta. Prvi put kada sam vidjela predstavu, oduševila sam se - tvrdi Rita.

'Striptiz predstave obično idu ovako. Djevojka ušeta u trenirci u pratnji velikog frajera koji nosi bazen na napuhavanje i AUX kabel. Zatim djevojka nestaje u kupaonici, a dečki se skupljaju dok netko viče: 'Striptizeta je stigla!' te naprave polukrug u dnevnoj sobi ili dvorištu. Povremeno će neki gospodin koji razmišlja unaprijed izvući veliku deku i položiti je na zemlju kako striptizeta ne bi završila s opeklinama od tepiha, ali djevojke koje to rade obično dolaze pripremljene. Striptizeta izlazi iz kupaonice, uvijek u nevjerojatnom kostimu i uvijek u paru ugodnih potpetica. Krupni tip joj postavi bazen, spremi glazbu i stane u stražnji dio sobe, s rukama prekriženim na prsima - priča Rita i dodaje da ne zna tko je bila prva striptizeta ikad koja je priredila momačku zabavu niti kako su se potezi prenosili iz generacije u generaciju, ali tvrdi da postoje potezi i stvari koje ćete vidjeti u gotovo svakom striptizu na momačkoj'.

'Zatim stavite mladoženju na stolicu i zaplešete mu u krilu. 'Gurnete' mu lice u svoje grudi, 'mašete' kosom na pjesmu Cherry Pie od benda Warrant. Prvo skidate suknju, zatim grudnjak i na kraju, dok muškarci krenu s gestama i sugestivnim namigivanjem, tange. No, takve tange uvijek moraju imati kopče sa strane jer želite jedan brzi pokret, a ne petljanje kao da ste u svlačionici.

Bila sam toliko impresionirana striptiz plesanjem, ali tu je također bila i točka u kojoj sam shvatila da muškarci manje poštuju tebe što si dalje spremna ići. Kako bi striptiz započinjao, sjedila bih ispred, u središtu s dečkima oko sebe. Obično bi mi se u nekom trenutku netko od njih obratio i uputio mi komentar. To može biti komentar na moje međunožje ili nešto u stilu: 'Predstava je zabavna, ali mi je drago što ne spavate s nikim'.

'Mogla sam naslutiti i to da su se neke djevojke s kojima sam surađivala osjećale superiorno, zavedene tom razlikom 'dobra' i 'loša' prostitutka. Kao 18-godišnjakinja koja je željela odobravanje i prihvaćanje, u početku sam pala na to, ali brzo sam shvatila da su muškarci i njihov sustav za mjerenje 'prostitutke' glavni problem.

U tom trenutku svog života sam bila i jako neuka u vezi s drogama. Još jednom je na scenu stupio onaj pojam 'dobre' i 'loše' prostitutke kad su mi muškarci čestitali što nisam šmrkala kokain i ismijavali su djevojke koje su to radile, a pritom su brisali bijele ostatke sa svojih nosova. Tada sam pomislila u sebi, muškarci su ovdje pomalo licemjerni', piše The Sun.