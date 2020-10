Blagodati jutarnjeg treninga: Dobar osjećaj koji traje i traje...

Ako pak imate problema s vježbanjem na prazan želudac, možete uzeti 20 grama brzoapsorbirajućih proteina, poput kvalitetnog koncentrata proteina sirutke, i to 30 minuta prije treninga

<p>Mišići imaju svoj bioritam, a rezultat toga je da bolje funkcioniraju tijekom dana (danjeg svjetla) nego noću. Stoga znanstvenici više preporučuju jutarnji trening jer su mišići tada najodmorniji i najsposobniji da iskoriste povećan dotok kisika za energiju te odgovore i na intenzivnije podražaje, poput treninga. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Vježba odlična za parove:</p><p>Osim toga, istraživanje s američkog Sveučilišta Brigham Young pokazalo je da čak 45 minuta umjerene do snažne vježbe u jutarnjim satima može smanjiti potrebe za hranom - odmah nakon treninga, ali i tijekom ostatka dana. Ispitanici u tom istraživanju nisu nadoknađivali potrošnju energije jedući više tijekom dana.</p><p>Jutarnja je tjelovježba također povećala i ukupnu tjelesnu aktivnost tijekom dana, a to sugerira da vježbanje ujutro može pomoći da ostanete u pokretu i nakon treninga. Također, jutarnji trening olakšava vježbanje i tijekom provođenja dijete. Istraživanja su pokazala da je jutarnje vježbanje na prazan želudac dobro za sprečavanje debljanja (pretilosti) i inzulinske rezistencije.</p><p>Jedno od objašnjenja je da simpatički živčani sustav, kojeg “aktivira” vježbanje i nedostatak hrane, zapravo kontrolira metabolizam sagorijevanja masnoća. </p><p>Kombinacijom posta i vježbanja povećava se utjecaj katalizatora (spojevi koji ubrzavaju kemijske reakcije) koji “prisiljavaju” razgradnju i iskorištavanje masti i glikogena za energiju. Ako pak imate problema s vježbanjem na prazan želudac, možete uzeti 20 grama brzoapsorbirajućih proteina, poput kvalitetnog koncentrata proteina sirutke, i to 30 minuta prije treninga, savjetuju fitness stručnjaci. </p><p>Vježbanje u kasnim večernjim satima može poremetiti san zbog manjka melatonina. No studija iz 2011. pokazala je da su ljudi koji su povremeno uvečer intenzivno vježbali 35 minuta normalno usnivali i kad su vježbali i kad nisu. </p><p>Ako niste sigurni u koje doba dana vam najviše odgovara vježbati, napravite nekoliko eksperimenata. Probajte jedan mjesec vježbati ujutro, pa mjesec dana popodne te na kraju odlučite koji vam termin bolje odgovara. </p>