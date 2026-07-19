Bogata i ukusna! Benefiti breskvi i 5 brzih recepata

Breskve su mnogima jedan od omiljenih simbola ljeta, a osim osvježavajućeg okusa nude i niz prehrambenih prednosti. Sadrže vitamin C, vlakna i biljne spojeve s antioksidativnim djelovanjem, dok jedna srednje velika breskva ima relativno malo kalorija.

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Jedna breskva srednje veličine, teška oko 150 grama, sadrži otprilike 60 do 70 kalorija, što je čini niskokaloričnim, ali nutritivno bogatim izborom. Zahvaljujući velikom udjelu vode, breskve mogu pridonijeti dnevnom unosu tekućine, što je osobito korisno tijekom vrućih ljetnih dana. Ipak, one ne mogu zamijeniti redovito pijenje vode, nego predstavljaju ukusan dodatak uravnoteženoj prehrani. Vlakna koja sadrže važna su za normalnu probavu i redovito pražnjenje crijeva.

Breskve sadrže i vitamin C, koji pridonosi normalnom funkcioniranju imunološkog sustava te zaštiti stanica od oksidativnog stresa. U njima se nalaze i karotenoidi te polifenoli, biljni spojevi poznati po antioksidativnom djelovanju.

Još jedna prednost je to što se lako uklapaju u jelovnik. Mogu se jesti samostalno, dodati jogurtu, zobenoj kaši ili voćnoj salati, ali i poslužiti uz slana jela. Najbolje ih je konzumirati kao dio raznolike prehrane, a ne očekivati da će jedna namirnica sama po sebi spriječiti ili izliječiti bolesti.

Prije konzumacije breskve je potrebno dobro oprati. Osobe koje su alergične na koštičavo voće trebale bi ih izbjegavati i, prema potrebi, potražiti savjet liječnika.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Od blistave kože do snažnog imuniteta

Breskve mogu imati zaštitni učinak na kožu. Spojevi pronađeni u ovom voću, prema laboratorijskim istraživanjima, mogu poboljšati sposobnost kože da zadrži vlagu i time poboljšati njezinu teksturu. Visok udio vitamina C ključan je za sintezu kolagena, proteina koji koži daje čvrstoću i elastičnost te pomaže u smanjenju znakova starenja. Ekstrakti dobiveni iz mesa ili cvjetova breskve, kada se primijene izravno na kožu, pokazali su potencijal u zaštiti od oštećenja uzrokovanih UV zračenjem. Osim vanjske ljepote, breskve jačaju i unutarnju obranu organizma. Njihova kora i meso bogati su nutrijentima i antioksidansima koji jačaju imunitet.

Foto: 123RF

Još jedna prednost je to što se lako uklapaju u jelovnik. Mogu se jesti samostalno, dodati jogurtu, zobenoj kaši ili voćnoj salati, ali i poslužiti uz slana jela. Najbolje ih je konzumirati kao dio raznolike prehrane, a ne očekivati da će jedna namirnica sama po sebi spriječiti ili izliječiti bolesti.

Prije konzumacije breskve je potrebno dobro oprati. Osobe koje su alergične na koštičavo voće trebale bi ih izbjegavati i, prema potrebi, potražiti savjet liječnika.

U nastavku donosimo 5 recepata s breskvama.

1. Salata s breskvama i mozzarellom

Sastojci:

breskve

mozzarella

rukola

bosiljak

maslinovo ulje

Foto: 123RF

Priprema:

Narežite dvije breskve i mozzarellu na kriške. Dodajte rukolu, nekoliko listova bosiljka i malo maslinova ulja. Začinite solju, paprom i balzamičnim octom. Poslužite odmah kao lagani ljetni obrok.

2. Pečene breskve s medom

Sastojci:

breskve

med

cimet

grčki jogurt ili sladoled

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priprema:

Breskve prepolovite i izvadite koštice. Stavite ih u posudu za pečenje, prelijte s malo meda i pospite cimetom. Pecite oko 15 minuta na 190 stupnjeva. Poslužite uz grčki jogurt ili kuglicu sladoleda.

3. Smoothie od breskve

Sastojci:

breskve

banane

200 ml jogurta

kockice leda

Foto: 123RF

Priprema:

U blender stavite dvije zrele breskve, jednu bananu, 200 mililitara jogurta i nekoliko kockica leda. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Po želji dodajte malo meda ili zobenih pahuljica.

4. Brzi kolač s breskvama

Sastojci:

dva jaja

100g šećera

100 ml ulja

150 ml jogurt

200 g brašna

prašak za pecivo

Priprema:

Pomiješajte dva jaja, 100 grama šećera, 100 mililitara ulja, 150 mililitara jogurta, 200 grama brašna i prašak za pecivo. Smjesu ulijte u kalup, a na vrh rasporedite narezane breskve. Pecite oko 30 minuta na 180 stupnjeva.

5. Domaći ledeni čaj s breskvama

Sastojci:

crni ili zeleni čaj

breskve

limunov sok

menta

led

med

Foto: 123RF

Priprema:

Skuhajte litru crnog ili zelenog čaja i ostavite da se ohladi. Dodajte narezane breskve, limunov sok, listiće mente i led. Po želji zasladite medom. Prije posluživanja ostavite napitak u hladnjaku barem sat vremena.