Povremeni post: Evo što se u tijelo događa kad se prakticira

Mnogi tvrde da im je pomogao izgubiti kilograme i poboljšati zdravlje, no što znanost kaže o procesima koji se odvijaju u tijelu kada preskočimo obrok? Stručnjaci objašnjavaju da se tijekom gladovanja u tijelu pokreću ključni biološki mehanizmi, od sagorijevanja masti do "velikog čišćenja" na staničnoj razini.

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Što je povremeni post i kako funkcionira

Post je jednostavno razdoblje u kojem se suzdržavamo od hrane. Povremeni post je, dakle, plan prehrane u kojem se izmjenjuju ciklusi jela i posta. U znanstvenom smislu, da bi se neko razdoblje smatralo postom, mora trajati najmanje 12 sati. Najpopularnija metoda je 16:8, koja podrazumijeva 16-satni post i osmosatni prozor za jelo. To se u praksi najčešće provodi preskakanjem doručka i konzumiranjem svih obroka između podneva i 20 sati navečer.

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Druge metode uključuju 5:2 dijetu, gdje se pet dana u tjednu jede normalno, a dva dana se unos kalorija drastično smanjuje na oko 500 kalorija, ili 24-satni post jednom do dvaput tjedno. Koji god model odabrali, cilj je potaknuti promjene u tijelu koje se događaju kada ono nije zauzeto probavljanjem hrane.

Metabolička promjena: Prelazak na sagorijevanje masti

Kada jedemo, naše tijelo koristi glukozu (šećer) iz hrane kao primarni izvor energije. Međutim, nakon otprilike 10 do 12 sati bez hrane, zalihe glukoze se smanjuju. Tada se događa ključan proces poznat kao metabolička promjena. Tijelo prelazi s korištenja glukoze na korištenje masnih kiselina kao goriva. Ovaj prelazak potiče tijelo da učinkovitije sagorijeva pohranjene masnoće.

Ovaj proces dovodi do nekoliko važnih promjena. Razine inzulina u krvi značajno padaju, što dodatno olakšava pristup pohranjenim masnim zalihama. Istovremeno, raste razina ljudskog hormona rasta, koji pomaže u gubitku masnoće i očuvanju mišićne mase. Zbog ovih hormonskih promjena, kratkotrajni post može privremeno ubrzati metabolizam. Gubitak težine često je glavni razlog zašto ljudi isprobavaju povremeni post, a on se događa ne samo zbog metaboličkih promjena, već i zato što ograničavanje prozora za jelo često dovodi do manjeg ukupnog unosa kalorija.

Autofagija: Dubinsko čišćenje i obnova stanica

Jedan od najznačajnijih procesa koji se aktivira tijekom posta je autofagija. Riječ dolazi iz grčkog jezika i doslovno znači "jesti samoga sebe". Radi se o prirodnom mehanizmu kojim tijelo čisti oštećene stanice i reciklira njihove dijelove kako bi stvorilo nove, zdravije stanice. To je ključan proces za održavanje zdravlja i usporavanje starenja.

Iako se niske razine autofagije odvijaju neprestano, značajno se pojačava tek nakon dužeg razdoblja bez hrane. Znanstvena istraživanja pokazuju da se aktivacija autofagije počinje intenzivirati nakon 16 do 24 sata posta, a svoj vrhunac dostiže u razdoblju od 24 do 48 sati. Ovaj proces "staničnog popravka" pomaže u smanjenju upala, jačanju imuniteta i može imati zaštitnu ulogu protiv razvoja raznih bolesti, uključujući neurodegenerativna stanja i rak.

Mary Hyer, dijetetičarka s Instituta za srce i krvne žile Mass General Brigham, ističe da post nije čudotvorno rješenje.

​- To nije čarobni lijek za mršavljenje, ali istraživanja o povremenom postu su obećavajuća - rekla je Hyer.

Iako je post moćan alat, nije za svakoga. Trudnice, dojilje, osobe mlađe od 18 godina i pojedinci s poviješću poremećaja u prehrani trebali bi ga izbjegavati. Također, osobe s dijabetesom, niskim krvnim tlakom ili oni koji uzimaju određene lijekove trebali bi se obavezno posavjetovati s liječnikom prije početka bilo kakvog oblika posta.

*kreirano uz pomoć AI-ja